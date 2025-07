Ronald Cornelissen wird Bischof von Groningen-Leeuwarden

Papst Leo XIV. hat Ronald Gerhardus Wilhelmus Cornelissen aus dem Erzbistum Utrecht, bisher Generalvikar, zum Bischof der niederländischen Diözese Groningen-Leeuwarden ernannt. Das gab der Vatikan am Montagmittag bekannt.

Bis Sommer 2024 war Dr. CFM van den Hout der fünfte Bischof von Groningen-Leeuwarden. Im Juni 2024 wurde bekannt gegeben, dass Msgr. Van den Hout Bischof von Roermond wurde. Am Samstag, dem 24. August desselben Jahres, übernahm er diesen Bischofssitz. Seitdem war die Diözese vakant.

Mehr zum neuen Bischof

Cornelissen wurde am 12 Dezember in 1964 Gaanderen, im Erzbistum Utrecht geboren. Er studierte Theologie am theologischen Seminar Ariënskonvikt in Utrecht. Am 19 Oktober 1996 wurde er in der Erzdiözese Utrecht zum Priester geweiht. Als Priester war er dann in verschiedenen Pfarreien tätig; etwa in Deventer, Raalte und Rijssen. Seit 2009 war er Bischofsvikar für Deventer.

Mehr zum Bistum

Das Bistum Groningen-Leeuwarden ist das geographisch größte und katholisch-demographisch am dünnsten besiedelte Bistum der Niederlande. Schutzpatron des Nordens ist der heilige Bonifatius, der 754 n. Chr. in der Nähe von Dokkum ermordet wurde. Es ist auch der (friesische) Geburtsort des seligen Titus Brandsma (1881–1942). Das Bistum Groningen wurde 1956 am Fest Mariä Lichtmess gegründet und war de facto eine Neugründung des ehemaligen Bistums Groningen. Bis 1956 gehörte das heutige Bistum Groningen-Leeuwarden zur Erzdiözese Utrecht. Das Erzbistum Utrecht besteht aktuell aus Teilen der Provinzen Utrecht, Overijssel, Gelderland und Flevoland. Es ist die größte Diözese in den Niederlanden.

(vatican news/domradio - sst)