Blick aus der Radio Vatikan-Box auf den Petersplatz

Papst würdigt Vatikanmedien: Frieden, Wahrheit

„Danke für den Dienst in vielen Sprachen, der die Stimme des Papstes in die Welt trägt. Und danke an alle Journalisten, die zu einer Kommunikation des Friedens und der Wahrheit beitragen“: mit diesen Worten hat der Papst die Arbeit seines Kommunikations-Dikasteriums gewürdigt.

Lesen Sie auch 26/07/2025 Jubiläum: Neuer Vatikanmedien-Standort am Petersplatz Unter den Kolonnaden am Petersplatz ist ein neuer Standort der Vatikanmedien eingeweiht worden. Das neue Studio ist Ort der Begegnung und mehrsprachigen Information für Radio ... Anne Preckel – Vatikanstadt Am Freitag war unter einer der Kolonnaden am Petersplatz ein neues Studio der Vatikanmedien eingeweiht worden, der Ort der Begegnung und mehrsprachigen Kommunikation sein soll. Den Dienst der Vatikanmedien würdigte Leo XIV. nach dem Angelus-Gebet. „Danke an alle Journalisten, die zu einer Kommunikation des Friedens und der Wahrheit beitragen.“ Lesen Sie auch 21/06/2025 Papst: Kultur gegen Missbrauch in Kirche verankern – Dank an mutige Journalisten Ein energischer Appell gegen jede Form von Missbrauch, sei dieser sexueller Art oder Missbrauch von Macht oder des Gewissens, kommt von Leo XIV. in einem Beitrag, den er anlässlich ... 12/05/2025 Papst Leo: Für eine „Entwaffnung der Worte“ „Ich grüße Radio Vatikan/Vatican News, das - um den Gläubigen und Pilgern während des Jubiläums näher zu sein - zusammen mit dem Osservatore Romano einen kleinen Stand unter der Kolonnade von Bernini eröffnet hat. - Danke für den Dienst in vielen Sprachen, der die Stimme des Papstes in die Welt trägt. Und danke an alle Journalisten, die zu einer Kommunikation des Friedens und der Wahrheit beitragen.“ Der US-amerikanische Papst hat sich seit Amtsantritt bereits mehrfach über den Dienst von Kommunikatoren und Journalistinnen und Journalisten geäußert, für eine „Entwaffnung der Worte“ und für eine Kommunikation des Friedens und der Wahrheit geworben. Dabei würdigte er auch unbequeme Medienschaffende, die für Anliegen des Gemeinwohls bereit sind, eigene Risiken in Kauf zu nehmen. (vatican news – pr)

