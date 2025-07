Papst würdigt Kardinal André Vingt-Trois: „Ein treuer Diener des Evangeliums“

Nach dem Tod von Kardinal André Vingt-Trois hat Papst Leo XIV. in einem Telegramm an den Erzbischof von Paris, Laurent Ulrich, sein Beileid ausgedrückt. Der Papst erinnert an das seelsorgliche Wirken des emeritierten Erzbischofs und betet für seine Aufnahme „in das Haus des Friedens und des Lichts“.

Lesen Sie auch 19/07/2025 Frankreich: Pariser Kardinal Vingt-Trois verstorben Der frühere Pariser Erzbischof, Kardinal André Vingt-Trois ist tot. Laut Angaben seines Nachfolgerrs Laurent Ulrich, ist Vingt-Trois am Freitagnachmittag im Alter von 82 Jahren ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Am Dienstag hat Papst Leo XIV. in einem offiziellen Telegramm sein Mitgefühl zum Tod von Kardinal André Vingt-Trois ausgesprochen. Der emeritierte Erzbischof von Paris war am Montag im Alter von 81 Jahren in der Maison Marie-Thérèse verstorben, einem Heim für betagte Geistliche in der französischen Hauptstadt.

Das Beileidsschreiben richtet sich an Erzbischof Laurent Ulrich, den derzeitigen Oberhirten der Erzdiözese Paris. „Ich möchte Ihnen meine geistliche Nähe und mein Gebet in diesem Verlust ausdrücken, der Sie erschüttert“, heißt es im Schreiben des Papstes. Seine Gedanken gelten besonders der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen, den Pflegekräften, die ihn in seiner Krankheit begleitet haben, sowie dem Klerus und den Gläubigen der Erzdiözese, „deren guter und eifriger Hirte er zwölf Jahre lang war“.

Pastoralen Einsatz

Der Papst erinnert an den pastoralen Einsatz von Kardinal Vingt-Trois und dessen letzte Lebensphase, in der er die Krankheit als Teilhabe am Kreuz Christi verstanden habe. „Ich bete, dass der auferstandene Herr ihn nun in seinem Haus des Friedens, der Ruhe und des Lichts aufnehme“, schreibt Leo XIV. wörtlich. Zudem bittet er um die „Belohnung, die der göttliche Meister den treuen Verwaltern verheißen hat“.

Zum Abschluss spendet Papst Leo XIV. dem Erzbischof von Paris und der trauernden Gemeinschaft seinen apostolischen Segen „als Zeichen des Trostes“.

Kardinal André Vingt-Trois war von 2005 bis 2017 Erzbischof von Paris und wurde 2007 von Papst Benedikt XVI. zum Kardinal erhoben. Er gehörte zu den prägenden Persönlichkeiten der katholischen Kirche in Frankreich in den letzten Jahrzehnten.

(vatican news)