Papst Leo XIV. würdigt byzantinische Gläubige in Nordamerika

Papst Leo XIV. hat anlässlich der Dritten Metropolitanversammlung der byzantinisch-katholischen Erzeparchie von Pittsburgh eine Botschaft veröffentlicht. Darin ruft er zur Erneuerung der kirchlichen Einheit und zum treuen Zeugnis im Geist der östlichen Tradition auf.

Lesen Sie auch 10/07/2025 Das Dikasterium für die Ostkirchen Es ist das Dikasterium der Römischen Kurie, das sich im Auftrag des Papstes um alle katholischen Ostkirchen kümmert. Das Gebiet dieser Kirche erstreckt sich von Äthiopien bis zum ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

An diesem Samstag veröffentlichte der Vatikan eine Botschaft von Papst Leo XIV. an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Dritten Metropolitanversammlung der byzantinisch-katholischen Erzeparchie von Pittsburgh. Das Treffen findet auf Einladung von Metropolit Erzbischof William Skurla und dem Rat der Bischöfe in der Kirche St. Mary in Whiting, Indiana, statt.

„Ich sende euch allen, die ihr euch zur Dritten Versammlung der byzantinisch-katholischen Kirche von Pittsburgh versammelt habt, herzliche Grüße“, schreibt der Papst in seinem Schreiben. Das Leitwort der Veranstaltung – Kommt, lasst uns anbeten und uns vor Christus verneigen – biete eine wertvolle Gelegenheit zur geistlichen Vertiefung und zur Stärkung der kirchlichen Einheit.

Durch Liturgie, Gebet und geschwisterlichen Dialog könne das Glaubenszeugnis erneuert und die Verkündigung des Evangeliums in der reichen Tradition der byzantinisch-katholischen Kirchen vertieft werden, heißt es in der Botschaft weiter.

Glaubenszeugnis der Vorfahren

Papst Leo XIV. zeigt sich dankbar für das Glaubenszeugnis der Vorfahren der Gläubigen, die in Nordamerika unter schwierigen Bedingungen lebendige byzantinische Gemeinden aufgebaut hätten. Dieses Erbe lebe in der heutigen pastoralen Erneuerung weiter, die auf der Treue zur eigenen Tradition beruhe.

Die Teilnahme von Klerikern, Ordensleuten, Laien sowie von Vertretern des Exarchats von Toronto und des Dikasteriums für die orientalischen Kirchen bezeichnet der Papst als sichtbares Zeichen der kirchlichen Gemeinschaft.

Zum Abschluss der Botschaft sichert Papst Leo XIV. den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seine geistliche Nähe zu und vertraut die Versammlung der Fürsprache Marias, der Gottesmutter, an. „Allen Teilnehmenden erteile ich gern meinen Apostolischen Segen, den ich auf die gesamte Erzeparchie ausweite – als Unterpfand der Weisheit, Freude und des Friedens im Herrn“, heißt es im letzten Satz der Mitteilung.

(vatican news)