Jeden Tag 100 Kilo Post für den Papst

Wie die italienische Post bekanntgab, kommen täglich Hunderte von Briefen für Papst Leo am Verteilungszentrum in Fiumicino an. Der Fluss halte seit Beginn des Pontifikates ungebrochen an.

„To His Holiness Pope Leo”, „Per Sua Santità”, „An Papst Leo XIV.”: Die Briefe haben einen eindeutigen Adressaten, auch wenn über die korrekte Adresse bei den Absendern Unklarheit besteht. Doch die italienischen Postbeamten finden ihren Weg auch mit vagen Angaben, so dass täglich etwa 100 kg an Briefen und Postsendungen für Papst Leo im Vatikan zugestellt werden. Das hat Poste Italiane, das italienische Postamt, in einer Mitteilung präzisiert.

Ständiger Fluss

Antonello Chidichimo ist Verantwortlicher im Post-Verteilerzentrum am römischen Flughafen Fiumicino. Seiner Wahrnehmung nach handelt es sich um einen kontinuierlichen Fluss seit dem Tag der Wahl von Robert Prevost – Papst Leo XIV. – am 8. Mai 2025. „Die Briefe kommen aus der ganzen Welt und momentan können wir nicht sicher bestimmen, aus welchem Land am meisten Post für den Papst kommt. Heute sind Briefe und Karten aus den Vereinigten Staaten, dem Kosovo und Indien angekommen“.

Ziel Vatikan

Nach einer ersten Etappe im Verteilerzentrum von Fiumicino wird die Post, die in den Vatikan gelangen soll, einer eigenen Sicherheitskontrolle unterzogen; außerdem wird sie maschinell sortiert, gewogen und registriert. Anschließend gelangt die „Post für den Papst” in das dem Vatikan am nächsten gelegene Verteilzentrum, bevor sie durch die Briefträger zugestellt wird.

Zwar kann man nicht mit Sicherheit sagen, was für einen Inhalt die Schreiben an das Kirchenoberhaupt haben, doch oft lässt das handgemalte Bildchen auf dem Umschlag auf einen Autor im Kindsalter schließen, ebenso wie eine unsichere und altmodische Handschrift einen älteren Verfasser verrät. Bitten um Gebete oder für die eigene Familie, ein Erlebnis oder ein Gedanke, der mit dem Papst geteilt werden soll: es ist anzunehmen, dass jeder Absender ein ganz besonderes und persönliches Anliegen hat – und das weiß mit Sicherheit auch Papst Leo XIV.

Die (zwar nicht ganz korrekte, aber sicher zum Erfolg führende) Adresse für eine Postzustellung ist:

Papst Leo XIV. – 00120 Staat der Vatikanstadt – ITALIEN.

