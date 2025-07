Papst Leo XIV. telefoniert mit Israels Premierminister Netanjahu

Nach dem israelischen Angriff auf die katholische Kirche der Heiligen Familie in Gaza hat Papst Leo XIV. mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu telefoniert. Der Papst rief zu einem sofortigen Waffenstillstand und dem Schutz der Zivilbevölkerung auf.

Mario Galgano - Vatikanstadt

An diesem Freitagvormittag hat Papst Leo XIV. in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo ein Telefongespräch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu geführt. Anlass des Gesprächs war der militärische Angriff der israelischen Streitkräfte auf den Kirchenkomplex der Heiligen Familie in Gaza am Vortag, bei dem drei Menschen getötet und weitere, zum Teil schwer, verletzt wurden.

Wie das Presseamt des Heiligen Stuhls mitteilte, nutzte der Papst das Gespräch, um seinen Aufruf zu erneuern, den Verhandlungsprozess wiederzubeleben und unverzüglich einen Waffenstillstand sowie ein Ende des Krieges zu erreichen. Papst Leo XIV. äußerte erneut seine Sorge über die humanitäre Lage der Bevölkerung im Gazastreifen. Besonders betroffen seien laut dem Pontifex Kinder, ältere Menschen und Kranke.

Darüber hinaus betonte der Papst die Dringlichkeit, alle religiösen Stätten zu schützen und die Sicherheit der Gläubigen sowie aller Menschen in Palästina und Israel zu gewährleisten.

