Papst Leo XIV. spricht mit Präsident Abbas über Gaza-Konflikt

Papst Leo XIV. hat am Montagmorgen mit dem Präsidenten des Staates Palästina, Mahmoud Abbas, telefoniert. Thema des Gesprächs waren die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen und in der Westbank. Der Papst rief erneut zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf.

Lesen Sie auch 18/07/2025 Papst Leo XIV. telefoniert mit Israels Premierminister Netanjahu Nach dem israelischen Angriff auf die katholische Kirche der Heiligen Familie in Gaza hat Papst Leo XIV. mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu telefoniert. Der ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Wie das vatikanische Presseamt mitteilte, erneuerte der Papst während des Gesprächs seinen Appell zur vollständigen Achtung des humanitären Völkerrechts. Papst Leo betonte die Verpflichtung, die Zivilbevölkerung und religiöse Stätten zu schützen. Zudem verurteilte er den wahllosen Einsatz von Gewalt sowie jede Form der erzwungenen Vertreibung. Angesichts der anhaltend prekären humanitären Lage unterstrich der Papst die Notwendigkeit, den besonders gefährdeten Menschen rasch Hilfe zukommen zu lassen. Zugleich hob er hervor, wie wichtig es sei, die Einfuhr humanitärer Güter in das Krisengebiet zu ermöglichen.

Zum Abschluss des Gesprächs erinnerte Papst Leo XIV. an den zehnten Jahrestag des Globalen Abkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Staat Palästina, das am 26. Juni 2015 unterzeichnet und am 2. Januar 2016 in Kraft gesetzt wurde.

Vorgehen Israels

Israels Armee hat angekündigt, ihre Einsätze in Deir al-Balah im Zentrum Gazas auszuweiten, und ruft die Menschen in mehreren Vierteln dazu auf, sich in den Südwesten zu begeben. Nach ersten Schätzungen hielten sich zum Zeitpunkt dieser Anordnung zwischen 50.000 und 80.000 Menschen in dem betroffenen Gebiet aufgehalten. Die UNO-Mitarbeiter wollen in dem Gebiet verbleiben.

Vor Tausenden Menschen auf dem Platz vor der päpstlichen Sommerresidenz hatte am Sonntag Leo XIV. ein sofortiges Ende der „Barbarei des Krieges“ gefordert. Die internationale Gemeinschaft rief der Papst auf, das humanitäre Völkerrecht zu beachten, sich für den Schutz der Zivilbevölkerung einzusetzen und dafür zu sorgen, dass das völkerrechtliche Verbot von Kollektivbestrafungen eingehalten werde.

(vatican news)