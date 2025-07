Leo zu jungen Pilgern: „Eure Stimmen werden bis ans Ende der Welt gehört werden!“

Am Ende der großen Willkommensmesse zum Jubiläum der Jugend auf dem Petersplatz hat Papst Leo XIV. die 120.000 Teilnehmer mit einem spontanen Gruß überrascht. „Wir wollen Frieden!“, rief er den jungen Menschen aus aller Welt zu, nachdem er im Abendlicht in seinem Papamobil eine ausgiebige Runde auf dem dicht gefüllten Platz - und darüber hinaus - gedreht hatte.

Wie mittlerweile vom polyglotten Papst gewohnt, wandte er sich in mehreren Sprachen an die Teilnehmer.

„Buonasera! Buenas tardes! Good evening!“, begann er seine kurze Ansprache aus dem Stegreif, um dann in seiner Muttersprache Englisch weiterzureden. „Jesus sagt uns: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt“, so der Papst, um dann in seine „Herzenssprache“ Spanisch zu verfallen: „Und heute – eure Stimmen, eure Begeisterung, eure Rufe – alle sind für Jesus Christus – sie werden bis ans Ende der Welt gehört werden! Heute beginnt ihr einige Tage, einen Weg, das Jubiläum der Hoffnung, und die Welt braucht Botschaften der Hoffnung. Ihr seid diese Botschaft, und ihr müsst weiterhin allen Hoffnung bringen!“

Hier im Video

Papst Leo bei seiner Runde über den Petersplatz (@Vatican Media)

Auf Italienisch fügte er dann hinzu: „Wir hoffen, dass ihr immer Zeichen der Hoffnung in der Welt seid! Heute fangen wir an. In den kommenden Tagen werdet ihr die Gelegenheit haben, eine Kraft zu sein, die die Gnade Gottes bringen kann, eine Botschaft der Hoffnung, ein Licht für die Stadt Rom, für Italien und die ganze Welt. Gehen wir gemeinsam mit unserem Glauben an Jesus Christus.“

„Wir wollen den Frieden in der Welt!“

Dabei schwor er die Jugendlichen auch darauf ein, Frieden in die von Konflikten zerrissene Welt zu tragen: „Und unser Ruf muss auch einer für den Frieden in der Welt sein. Sagen wir alle: ,Wir wollen den Frieden in der Welt!’“ – eine Aufforderung, der die über 100.000 Teilnehmer am Platz gerne mit einem kräftigen Echo nachkamen, bevor der Papst erneut anstimmte: „Beten wir für den Frieden. Oremus por la paz! Seien wir Zeugen des Friedens Jesu Christi”, bekräftigte Leo, dessen erster Friedensgruß auf der Mittelloggia des Petersdoms am 8. Mai noch in guter Erinnerung ist, wiederum auf Italienisch, um dann auf Spanisch weiterzusprechen:

„Zeugen der Versöhnung, dieses Lichts der Welt, das wir alle suchen. Brüder und Schwestern, der Herr sei mit euch” so Leo, bevor er den Anwesenden den Segen spendete und sich herzlich verabschiedete: „Wir sehen uns. Wir treffen uns in Tor Vergata. Eine schöne Woche!”

Auch diesmal verließ der Papst die Grenzen des Petersplatzes (@Vatican Media)

Auf Wiedersehen in Tor Vergata

Die jugendlichen Teilnehmer am ihnen gewidmeten Jubiläum werden ab Samstag an der östlichen römischen Peripherie in Tor Vergata erwartet, wo sie nach einer Gebetswache auch unter freiem Himmel nächtigen werden, um am Sonntag an der großen Freiluftmesse mit Papst Leo teilzunehmen. Die Veranstalter sprechen nach einer ersten Prognose von 500.000 Teilnehmern mittlerweile von einer Million junger Leute, die am Wochenende an dem Ort erwartet werden, an dem bereits Johannes Paul II. im Heiligen Jahr 2000 im Rahmen des ersten Weltjugendtages mit den zwei Millionen Teilnehmern aus aller Welt gefeiert hatte.

Begeisterung bei den jungen Teilnehmern (@Vatican Media)

