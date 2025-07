Papst Leo XIV. kondoliert nach Brandkatastrophe im Irak

Trauer in Irak (AFP or licensors)

Nach einem verheerenden Brand in der irakischen Stadt Kut hat Papst Leo XIV. den Opfern und Hinterbliebenen seine geistliche Solidarität zugesichert. In einem Telegramm, unterzeichnet von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, drückt der Papst seine Anteilnahme aus.

Papst Leo XIV. versichere allen, die von der Tragödie betroffen sind – insbesondere den Verletzten und den trauernden Familien – seiner geistlichen Nähe. Zugleich vertraue der Papst die Seelen der Verstorbenen „der liebevollen Barmherzigkeit des Allmächtigen“ an. In seinem Gebet denke er auch an die Rettungskräfte und das medizinische Personal, „das weiterhin Hilfe leistet“. Abschließend ruft Papst Leo XIV. „den Segen göttlicher Kraft, des Trostes und des Friedens“ auf alle Betroffenen herab.

Das Unglück hatte sich in Kut, einer Stadt rund 160 Kilometer südöstlich von Bagdad, ereignet. Laut lokalen Behörden kamen bei dem Brand mehrere Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Die genaue Ursache des Feuers war zunächst unklar.

(vatican news - mg)