Professor aus Paderborn wird Berater für Einheits-Dikasterium

Der deutsche Theologe Christian Stoll, Lehrstuhlinhaber für Dogmatik und Dogmengeschichte und Leiter des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik an der Theologischen Fakultät Paderborn, ist von Papst Leo XIV. zum Konsultor (Berater) für das vatikanische Ökumene-Dikasterium ernannt worden. Ebenso ernannte er Pater Russell McDougall, C.S.C., Exekutivdirektor des Sekretariats für ökumenische und interreligiöse Angelegenheiten der Katholischen Bischofskonferenz der USA zum Konsultor.

Diese Personalien gab der Vatikan diesen Freitagmittag bekannt.

Stoll ist seit dem Sommersemester 2023 Leitender Direktor des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik und Lehrstuhlvertreter für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Theologischen Fakultät Paderborn. Er lehrte und forschte zudem an der an der RWTH Aachen, an der WWU Münster (Prof. Dr. Michael Seewald) und an der University of Notre Dame (IN) in den USA.

Von 2016-2022 war er Universitätsassistent (post-doc) am Lehrstuhl für Dogmatik und Dogmengeschichte (Prof. Dr. Jan-Heiner Tück), der Universität Wien. Dort reichte er 2023 seine Habilitationsschrift „Religiöse Erfahrung und theologische Wissenschaft im Umbruch der Moderne. Studien zur katholischen Theologie in der Modernismuskrise“ ein. Diese wird nun mit dem renommierten Karl-Rahner-Preis für theologische Forschung 2025 ausgezeichnet.

Stoll ist Mitglied der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft e.V., der Redaktion „Internationale Katholische Zeitschrift COMMUNIO“, der AG Dogmatik und Fundamentaltheologie im deutschsprachigen Raum und gehört zum Herausgeberkreis der Zeitschrift „Catholica“.

Das Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen

Aufgabe dieses Dikasteriums ist das Wachstum eines echten ökumenischen Geistes innerhalb der katholischen Kirche sowie das Engagement für den ökumenischen Dialog mit anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, um die Einheit unter den Christen wiederherzustellen. Auch der Dialog mit dem Judentum gehört zu den Aufgaben des Dikasteriums.

Es ist in allen Bereichen tätig, die zur Förderung der Einheit der Christen beitragen können, insbesondere durch geschwisterliche Beziehungen, Zusammenarbeit und theologische Dialoge mit anderen Kirchen und christlichen Gemeinschaften. Präfekt ist derzeit der Schweizer Kardinal Kurt Koch, Sekretär ist Erzbischof Flavio Pace.

Die Beziehungen zu anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften sind aufgeteilt in zwei Sektionen: die orientalische Sektion für die orthodoxen Kirchen byzantinischer Tradition sowie für die orientalischen orthodoxen Kirchen (koptisch, syrisch, armenisch, äthiopisch, malankarisch) und die Assyrische Kirche des Ostens; sowie die westliche Sektion für die verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften des Westens.

