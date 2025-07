Leo XIV. ermutigt junge Pilger zu innerem Hören auf Gottes Ruf

Papst Leo XIV. hat an diesem Samstag im Vatikan Pilgergruppen aus Nordeuropa empfangen. In seiner Ansprache ermutigte er besonders junge Menschen und Lehrer, inmitten digitaler Reizüberflutung das Hören auf das eigene Herz zu üben – denn dort, so der Papst, spreche Gott zu den Menschen.

Lesen Sie auch 24/06/2025 Papst an Seminaristen: Die Freundschaft mit Jesus pflegen Bei einer geistlichen Berufung geht es vor allem um die „Freundschaft“ mit Jesus. Das sagte Papst Leo XIV. an diesem Dienstag zu Priesteramtskandidaten und ihren Ausbildern.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 hat Papst Leo XIV. am Samstagvormittag Pilgerinnen und Pilger aus Dänemark, Irland, England, Wales und Schottland im Vatikan empfangen. Besonders wandte sich der Papst an die jungen Menschen aus der Diözese Kopenhagen sowie an Lehrerinnen und Lehrer, die sie auf ihrer Romreise begleiten.

„Ihr folgt den Spuren unzähliger Pilgerinnen und Pilger aus euren Ländern“, sagte der Papst und erinnerte daran, dass Rom als Ort des Martyriums der Apostel Petrus und Paulus seit jeher ein Ziel christlicher Pilgerfahrten sei.

Bedeutung der Pilgerschaft im Glaubensleben

Leo XIV. sprach über die Bedeutung der Pilgerschaft im Glaubensleben. Eine Pilgerreise unterbreche den Alltag und schaffe Raum für eine tiefere Begegnung mit Gott. Der Heilige Geist, so der Papst, nutze diese Zeiten, um den Menschen innerlich zu formen.

Die Audienz im Vatikan (@VATICAN MEDIA)

Besonders appellierte der Papst an die Jugendlichen, sich während der Pilgerreise Zeit zum Hören und Beten zu nehmen. In einer Welt voller Geräusche und digitaler Ablenkungen gehe oft die Fähigkeit verloren, auf das eigene Herz zu hören. Doch gerade dort geschehe die Begegnung mit Gott. „Gott spricht zu uns in unserem Herzen, ruft uns und lädt uns ein, ihn besser kennenzulernen und in seiner Liebe zu leben“, sagte Leo XIV.

„Gott spricht zu uns in unserem Herzen.“

Er verband diesen Aufruf mit einem Hinweis auf den Brief an die Kolosser: Gottes Gnade stärke den Glauben an Jesus Christus, der mit anderen geteilt werden könne (vgl. Kol 2,7).

Die Audienz im Vatikan (@VATICAN MEDIA)

Auch die Lehrerinnen und Lehrer sprach der Papst direkt an. Als Begleiter der jungen Generation komme ihnen eine besondere Verantwortung zu. Kinder und Jugendliche sähen in ihnen Vorbilder – nicht nur durch das, was sie sagten, sondern auch durch das, was sie lebten. Deshalb sei es wichtig, die persönliche Beziehung zu Christus zu pflegen, der selbst das Vorbild authentischer Lehre sei (vgl. Mt 7,28).

„Pilgerschaft der Nachfolge“

Zum Abschluss erinnerte der Papst daran, dass eine Pilgerreise nicht mit der Heimkehr ende. Vielmehr setze sie sich fort in der „Pilgerschaft der Nachfolge“, also im Alltag. Das Leben sei ein ständiges Unterwegssein im Glauben – begleitet von Gottes Gnade, der Gemeinschaft der Heiligen und gegenseitiger Ermutigung. Wer auf diesem Weg treu bleibe, könne gewiss sein, dass die geistliche Erfahrung der Pilgerreise dauerhaft Frucht bringe (vgl. Joh 15,16).

Leo XIV. schloss seine Ansprache mit dem Segen für alle Anwesenden und vertraute sie der Fürsprache Mariens, der Mutter der Kirche, an.

(vatican news)

Die Audienz im Vatikan (@Vatican Media)