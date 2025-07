Papst-Überraschungsbesuch bei Sternwarte -Dienstag Rückkehr

Papst Leo XIV. hat zum Jahrestag der Mondlandung 1969, nach seinem Mittagsgebet in Castel Gandolfo, die dortige Vatikan-Sternwarte besucht. Am späten Sonntagvormittag schaute er sich vor Ort Teleskope und Instrumente an. Das gab das Presseamt des Heiligen Stuhls bekannt. Es teilte auch mit, dass Leo bis Dienstag in Castel Gandolfo bleibt. Am Abend kehre er zurück in den Vatikan.

Vatican News

Der Besuch des Papstes fand genau 56 Jahre nach jenem 20. Juli statt, an dem die beiden US-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin, Mitglieder der Apollo-11-Mission, zum ersten Mal die Mondoberfläche betraten. Für Leo war es der erste Besuch der Vatikan-Sternwarte, die 1891 von Leo XIII. gegründet wurde. Vor etwas mehr als einem Monat, am 16. Juni, empfing Leo XIV. Teilnehmer der Sommerschule der Vatikanischen Sternwarte in Audienz im Vatikan und forderte sie auf, „nicht zu zögern, die Freude und das Staunen zu teilen, die aus eurer Betrachtung der ‚Samen‘ entstehen, die Gott nach den Worten des Heiligen Augustinus in die Harmonie des Universums gestreut hat". In Anlehnung an das Werk De Genesis ad litteram des Bischofs von Hippo wandte sich der Papst an die vierundzwanzig jungen Astronomen aus zweiundzwanzig Ländern, die sich in Castel Gandolfo zur Sommerschule der Vatikanischen Sternwarte versammelt hatten.

Die Sommerschule findet alle zwei Jahre im Juni statt und bietet den jungen Teilnehmern die Möglichkeit, an Vorträgen der weltweit führenden Astronomieexperten teilzunehmen und an Projekten im Rahmen verschiedener Forschungsvorhaben zu arbeiten. Das Motto der aktuellen Ausgabe lautete „Die Erforschung des Universums mit dem James Webb Weltraumteleskop“, in Anlehnung an das Instrument, das seit 2022 in Betrieb ist und vor kurzem ein Foto des so genannten Cosmos-Web Fields von fast 800.000 Galaxien machen konnte.

