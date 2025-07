Papst Leo an Dominikaner: Auf den Hl. Geist hören

Papst Leo XIV. hat den Dominikanerorden aufgefordert, „aufmerksam auf den Heiligen Geist zu hören“. Das schreibt er in einer Botschaft an das Generalkapitel des Predigerordens.

Lesen Sie auch 22/07/2025 Papstreise nach Gaza? Leo XIV.: „Ist nicht unbedingt die Antwort" Papst Leo XIV. hält das Werben für einen Waffenstillstand und die Ablehnung des Waffenhandels für effizientere Mittel, um Frieden zu stiften, als eine Reise nach Gaza. Auf die ...

Das Treffen solle eine „Gelegenheit zur Erneuerung” sein – im Bewusstsein, „dass der Herr euch als Prediger berufen hat, um die Frohe Botschaft inmitten der einzigartigen Herausforderungen der heutigen Zeit zu verkünden“. Bei dieser Verkündigung seien vier Zielgruppen ins Auge zu fassen: „diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, die gläubigen Christen, diejenigen, die sich von der Kirche entfernt haben, und die jungen Menschen“.

Papst Leo gehört dem Augustinerorden an, der sich die Regel des hl. Augustinus mit dem Dominikanerorden teilt. Zudem hat der heutige Papst als junger Priester in den achtziger Jahren an der römischen Hochschule der Dominikaner, dem Angelicum, mit einer kirchenrechtlichen Arbeit promoviert. Seine Botschaft, die am Mittwochabend publiziert wurde, richtet sich an das Generalkapitel in Krakau (Polen).

Kontemplative Prediger

Er hoffe, „dass diese gemeinsame Zeit Ihr Engagement für den Dienst am Leib Christi in der vom heiligen Dominikus gewählten evangeliumsgemäßen Lebensweise stärkt“, schreibt Leo XIV. weiter. Er wünsche den Ordensleuten, „Ihre Berufung als kontemplative Prediger immer vollständiger zu leben“.

Der Dominikanerorden (Abkürzung OP) wurde im 13. Jahrhundert – nahezu zeitgleich zum Franziskanerorden – vom Spanier Domingo de Guzmán gegründet. Ihm gehören heute ungefähr 6.000 Brüder in aller Welt an; außerdem gibt es 3.000 Dominikanerinnen sowie dominikanische Laiengemeinschaften.

(vatican news – sk)