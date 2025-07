Trauer in Bangladesch (AFP or licensors)

Papst bekundet Beileid nach Flugzeugunglück in Bangladesch

Nach dem Absturz eines Militärflugzeugs in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka hat Papst Leo XIV. sein Beileid ausgesprochen. Bei dem Unglück kamen mehrere Schüler des Milestone School and College ums Leben. Der Papst erinnert an die Opfer und ruft zu Gebet, Trost und Heilung auf.

Wie der Vatikan am Dienstag mitteilte, habe der Papst mit „tiefer Betroffenheit" vom Verlust menschlichen Lebens erfahren, insbesondere der Schüler des Milestone School and College, die bei dem Absturz ums Leben kamen. In dem von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichneten Telegramm vertraute Papst Leo XIV. die Verstorbenen „der barmherzigen Liebe des Allmächtigen" an. Zugleich schloss er die Angehörigen der Opfer und ihre Freunde in sein Gebet ein und bat um Trost für sie. Auch für die Verletzten des Unglücks erbat der Papst Heilung und Stärkung. „Der Heilige Vater ruft auf die gesamte Schulgemeinschaft und alle von diesem Unglück Betroffenen den Frieden und die Kraft Gottes herab", heißt es weiter in dem Schreiben. Hintergrund Die genauen Umstände des Absturzes sind noch Gegenstand laufender Untersuchungen. Lokale Medien berichten, dass das Flugzeug der Luftwaffe mit mehreren Passagieren an Bord aus bislang ungeklärter Ursache verunglückte. Die Milestone School and College, eine renommierte Bildungseinrichtung in Dhaka, hat eine Gedenkfeier angekündigt. Auch die Regierung Bangladeschs äußerte öffentlich ihr Mitgefühl. (vatican news)