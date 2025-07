Papst Leo XIV. empfing russischen Kirchengesandten

Foto von der Begegnung an diesem Samstag (ANSA)

Der Außenamtsleiter des Moskauer Patriarchats war am Samstag im Vatikan; Leo XIV. empfing ihn in Privataudienz. Angaben zu Themen des Gesprächs machte der Vatikan nicht.

Es war der erste Besuch von Metropolit Antonij seit Amtsantritt des ersten Kirchenoberhaupts aus den USA.

Im Vorfeld hatte der Gesandte von Patriarch Kyrill I. den vor drei Monaten gestorbenen Papst Franziskus wegen seiner Haltung zu Russland gelobt. Dieser habe versucht, die Wurzeln des russisch-ukrainischen Konflikts zu verstehen, und eine ausgeglichene Haltung eingenommen, so Antonij im Interview mit Zeitung „La Repubblica“ am Donnerstag.

Für eine Bewertung von Leo XIV. sei es noch zu früh, so der Russe weiter. Von dem ersten persönlichen Gespräch erhoffe er sich, über die „Entwicklungsperspektiven der Beziehungen zwischen der russisch-orthodoxen und der katholischen Kirche“ reden zu können.

Anfang Juni hatte Leo XIV. bereits mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Laut Vatikan forderte der Papst dabei Engagement für Dialog und eine Lösung des Konflikts. Zudem ließ er Patriarch Kyrill I. ausrichten, dass gemeinsame christliche Werte ein Licht sein könnten, das hilft, Frieden zu suchen, das Leben zu verteidigen und echte Religionsfreiheit zu erlangen.

Vatikan als Dialogort angeboten

Schon kurz nach seinem Amtsantritt hatte Leo XIV. den Vatikan als Ort für Friedensvermittlungen zwischen der Ukraine und Russland angeboten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, den Leo XIV. bereits zweimal traf, dankte dem Papst für das Angebot. Moskau lehnt es bislang ab.

Der Metropolit kommentierte diese Initiative im Interview: „Ein Vermittler muss neutral sein (...). Ich bin nicht sicher, ob die katholische Kirche sich als neutral bezeichnen kann.“ Er erinnerte daran, dass der Vertreter der katholischen Kirche in Kiew zugestimmt habe, als die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine verboten worden sei.

Außerdem verbreiteten die Bischöfe der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine anti-russische Reden, ohne dass der Heilige Stuhl dagegen vorgehe, so Antonij. Er wandte sich erneut gegen Vorwürfe, dass die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine ein „Agent unter dem Einfluss Russlands“ sei. Diese Anschuldigungen seien unbegründet.

