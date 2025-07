Die Audienz im Vatikan (@VATICAN MEDIA)

Papst ruft Augustinerinnen zum Dienst in Wahrheit und Geduld auf

Bei einer Begegnung mit den Augustinerinnen „Dienerinnen Jesu und Mariens“ am Ende ihres Provinzkapitels hat Papst Leo XIV. die Ordensfrauen dazu ermutigt, sich am Beispiel ihrer Gründerin Maria Teresa Spinelli und an der augustinischen Lehre zu orientieren.

Mario Galgano - Vatikanstadt Am Samstagmittag, dem 5. Juli 2025, empfing Papst Leo XIV. die Augustinerinnen „Serve di Gesù e Maria" zu einer Begegnung im Anschluss an ihr Provinzkapitel. Die Woche des Gebets, der Unterscheidung und gemeinsamen Planung diente der geistlichen Erneuerung und der Rückbesinnung auf das Charisma ihrer Gründerin, der ehrwürdigen Schwester Maria Teresa Spinelli, deren Heiligsprechungsprozess derzeit andauert. „Während ihr Weg zur Heiligsprechung fortschreitet, geht auch euer Weg der Heiligkeit weiter", sagte der Papst. Er ermutigte die Schwestern, sich vom Namen ihres Ordens neu leiten zu lassen. Der tägliche Dienst verwirkliche sich zunächst in der Lebenshingabe an den Herrn und werde durch die ehrliche Verehrung der Gottesmutter gestärkt. Geduldig in den Prüfungen sein Papst Leo XIV. erinnerte an die Tugenden der Ordensgründerin und rief die Schwestern dazu auf, „geduldig in den Prüfungen" zu sein. Denn gerade in diesen Erfahrungen erweise sich die Treue Gottes. Für ihren Bildungsauftrag wünschte er ihnen „Mut in der Mission", um kluge Köpfe und hörende, mitfühlende Herzen zu formen. Die Nachfolge Christi als „Weg, Wahrheit und Leben" sei Maßstab jeder kulturellen Initiative. „Eine Kultur ohne Wahrheit wird zum Werkzeug der Mächtigen." In diesem Zusammenhang warnte der Papst vor einer Kultur ohne Wahrheit: „Eine Kultur ohne Wahrheit wird zum Werkzeug der Mächtigen. Statt das Gewissen zu befreien, verwirrt und zerstreut sie es im Dienst von Markt, Mode oder weltlichem Erfolg." Als geistliche Anregung empfahl der Papst die Lektüre von Augustinus' Schrift De Magistro. Dort zeige der Kirchenvater, dass äußere Belehrung stets auf die Begegnung mit dem „inneren Lehrer" hinführen müsse – mit Christus selbst. Zum Abschluss sprach Papst Leo XIV. den Schwestern seinen Segen zu und wünschte allen Gemeinschaften des Ordens Gutes im Namen Jesu. (vatican news)