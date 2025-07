Papst beim Angelus: Der Wortlaut

Lesen Sie hier in amtlicher deutscher Übersetzung, was Papst Leo XIV. beim Angelusgebet am 14. Sonntag im Jahreskreis gesagt hat. Alle Wortmeldungen der Papstes in offizieller Übersetzung finden Sie auf vatican.va.

Liebe Brüder und Schwestern, einen schönen Sonntag!



Das heutige Evangelium (Lk 10,1-12.17-20) erinnert uns an die Bedeutung der Sendung, zu der wir alle gerufen sind, jeder gemäß seiner eigenen Berufung und in den konkreten Situationen, in die der Herr ihn hineingestellt hat.



Jesus sendet zweiundsiebzig Jünger aus (V. 1). Diese symbolische Zahl zeigt an, dass die Hoffnung des Evangeliums für alle Völker bestimmt ist: eben das ist die Weite des Herzens Gottes, seine reiche Ernte, d. h. das Werk, das er in der Welt vollbringt, damit alle seine Kinder von seiner Liebe erreicht und gerettet werden.



Gleichzeitig sagt Jesus: »Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter! Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte auszusenden!« (V. 2).



Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben

Auf der einen Seite ist Gott wie ein Sämann großherzig in die Welt hinausgegangen, um auszusäen. Und so hat er in die Herzen der Menschen und in die Geschichte den Wunsch nach Unendlichkeit, nach einem erfüllten Leben und nach befreiender Erlösung hineingelegt. Und deshalb ist die Ernte groß; das Reich Gottes keimt wie ein Samenkorn im Boden und die Frauen und Männer von heute, auch wenn sie von so vielen anderen Dingen in Beschlag genommen zu sein scheinen, warten auf eine größere Wahrheit, suchen nach einem tieferen Sinn für ihr Leben, sehnen sich nach Gerechtigkeit und tragen in sich eine Sehnsucht nach ewigem Leben.



Auf der anderen Seite gibt es jedoch nur wenige Arbeiter, die zum Arbeiten auf den vom Herrn bestellten Acker gehen und die, noch davor, dazu in der Lage sind, mit den Augen Jesu den guten Weizen zu erkennen, der reif für die Ernte ist (vgl. Joh 4,35-38). Der Herr will Großes in unserem Leben und in der Geschichte der Menschheit wirken, aber nur wenige erkennen dies und halten inne, um das Geschenk anzunehmen, es zu verkünden und es anderen weiterzugeben.



Die Kirche braucht keine Gelegenheitschristen...

Liebe Brüder und Schwestern, die Kirche und die Welt brauchen nicht Menschen, die ihre religiösen Pflichten erfüllen und ihren Glauben wie ein äußeres Etikett zur Schau stellen; sie brauchen vielmehr Arbeiter, die bereit sind, auf dem Feld der Mission zu arbeiten, Jünger, die verliebt sind und überall, wo sie sich befinden, Zeugnis vom Reich Gottes ablegen. Vielleicht mangelt es nicht an „Gelegenheitschristen“, die hin und wieder einem guten religiösen Gefühl Raum geben oder an der ein oder anderen Veranstaltung teilnehmen; aber nur wenige sind bereit, jeden Tag auf dem Acker Gottes zu arbeiten, den Samen des Evangeliums in ihrem eigenen Herzen zu pflegen, um ihn dann in den Alltag hineinzutragen, in ihre Familien, an die Orte, wo sie arbeiten oder studieren, in die verschiedenen sozialen Umfelder und zu den Bedürftigen.



Dazu bedarf es nicht allzu vieler theoretischer Ideen bezüglich pastoraler Konzepte; vor allem ist es nötig, den Herrn der Ernte zu bitten. An erster Stelle steht also die Beziehung zum Herrn, die Pflege des Dialogs mit ihm. Dann wird er uns zu seinen Arbeitern machen und uns als Zeugen seines Reiches aussenden auf den Acker der Welt.



Bitten wir die Jungfrau Maria, die mit ihrem „Ja“ großherzig am Heilswerk mitgewirkt hat, sie möge für uns Fürsprache einlegen und uns auf dem Weg der Nachfolge des Herrn begleiten, damit auch wir zu freudigen Arbeitern im Reich Gottes werden können.

