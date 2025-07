Papst: „Bündnis der Liebe und des Gebets“ mit Senioren

Leo XIV. besuchte dieser Tage noch ein Altenheim in Castel Gandolfo unweit von Rom (ANSA)

Anlässlich des Welttages der Großeltern und Senioren hat der Papst ältere Menschen gewürdigt und dazu ermutigt, mit ihnen ein „Bündnis der Liebe und des Gebetes“ zu schließen. Nach dem Mittagsgebet grüßte er zudem in mehreren Sprachen junge Leute, die kommende Woche das Heilig Jahr-Jubiläum in Rom begehen.

Den 5. Welttag der Großeltern und älteren Menschen begeht die katholische Kirche an diesem 27. Juli. Der Papst äußerte sich dazu am Sonntag nach dem Angelus-Gebet.

Alter als Zeit der Gnade

„Heute begehen wir den 5. Weltgroßelterntag, der unter dem Motto steht: ,Selig sind, die die Hoffnung nicht verloren haben‘. Wir betrachten Großeltern und ältere Menschen als Zeugen der Hoffnung, die den Weg der neuen Generationen erhellen können. Lassen wir sie nicht allein, sondern schließen wir mit ihnen ein Bündnis der Liebe und des Gebets.“

In seiner diesjährigen Botschaft zum Weltgroßelterntag hat Papst Leo dafür geworben, das Alter als „eine Zeit des Segens und der Gnade“ und ältere Menschen als „Zeugen der Hoffnung“ zu begreifen.

Gruß an Teilnehmer des Jugend-Jubiläums

Papst Leo grüßte am Sonntag zudem herzlich junge Pilger, die derzeit anlässlich des Jubiläums der Jugendlichen im Rahmen des Heiligen Jahres in Rom sind. Er wandte sich auf Italienisch, Englisch und Spanisch an die jungen Leute, die er Ende kommender Woche auch mehrmals trifft.

„Mit besonderer Zuneigung grüße ich die Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, die sich in Rom zum ,Jugendjubiläum' versammelt haben, das morgen (Montag 28. Juli) beginnt. Ich wünsche mir, dass es für jeden eine Gelegenheit ist, Christus zu begegnen und von ihm im Glauben und in der Verpflichtung, ihm konsequent zu folgen, gestärkt zu werden."

