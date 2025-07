Vatikan/USA: Papst bekräftigt Kraft der Gewaltlosigkeit

Papst Leo XIV bei einem Angelus-Gebet in Castel Gandolfo (AFP or licensors)

Dialog statt Feindseligkeiten und Konflikte: In einer Botschaft an die Nationalversammlung von Pax Christi USA erneuert Leo XIV. seinen Aufruf zum Einsatz für den Frieden. Das Treffen in Michigan findet zum Thema „Die Kraft der Gewaltlosigkeit in einer zerbrochenen Welt zurückgewinnen“ statt.

„Angesichts der vielen Herausforderungen, denen unsere Welt derzeit gegenübersteht, darunter weit verbreitete bewaffnete Konflikte, Spaltungen zwischen den Völkern und die Herausforderungen der Zwangsmigration, sind Bemühungen zur Förderung der Gewaltfreiheit umso notwendiger“, heißt es in einem Grußwort des Papstes an die Nationalversammlung von Pax Christi USA, die sich derzeit im US-amerikanischen Detroit trifft. Der Vatikan veröffentlichte das Schreiben an diesem Samstag.

Friedensstifter sein - überall

„Jesus sendet seine Jünger weiterhin in die Welt, damit sie in ihrem täglichen Leben zu Friedensstiftern werden“, so Leo XIV. weiter. In Pfarreien, Nachbarschaften und insbesondere an den Peripherien sei es umso wichtiger, dass eine Kirche, die zur Versöhnung fähig ist, präsent und sichtbar sei. „Wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass nach der Gewalt der Kreuzigung die ersten Worte des Auferstandenen Christus an die Apostel Frieden versprachen, einen Frieden, „der unbewaffnet und entwaffnend, demütig und beharrlich ist“, bekräftigte der US-amerikanische Papst.

Die Kraft der Gewaltlosigkeit

Das dreitägige Treffen der Nationalversammlung von Pax Christi USA in Detroit (25.-27. Juli) steht unter dem Motto „Die Kraft der Gewaltlosigkeit in einer zerbrochenen Welt zurückgewinnen“. Im Jubiläumsjahr der Hoffnung will es das christliche Bekenntnis zum Einsatz für Dialog, Frieden und Hoffnung erneuern.

(vatican news – pr)