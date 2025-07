Papst an Influencer: „Seid Vermittler der Gemeinschaft!“

Mit einer großen Messe im Petersdom feierten an diesem Dienstag die katholischen Influencer ihr Jubiläum. Papst Leo, der sich am Schluss der Messe in den Petersdom begab, ermutigte die Internet-affinen Gläubigen, im Netz die katholische Botschaft von Frieden und Hoffnung zu verbreiten.

Christine Seuss - Vatikanstadt

1.400 vor allem jüngere Menschen hatten sich in der Vatikan-Basilika eingefunden, um mit Kardinal Tagle, Pro-Präfekt des Evangelisierungs-Dikasteriums, die Messe im Rahmen ihrer Heilig-Jahr-Veranstaltung in Rom zu feiern.

Papst Leo zeigte sich erst zum Schluss der Messe – und hatte einen wichtigen Auftrag für die Influencer, denen auf ihren Social-Media-Kanälen teils hunderttausende, auch kirchenferne, Menschen folgen. Eine große Verantwortung, auf die in seinem mehrsprachigen Gruß nach dem Schlusssegen auch der Papst einging. Die Sendung der Kirche sei es, der Welt den Frieden zu verkünden – in einer Zeit, „die von Feindschaft und Krieg zerrissen ist“, so Leo XIV.:

„Diese Sendung vertraut die Kirche auch euch heute an; euch, die ihr zu eurem Jubiläum hier in Rom seid; ihr seid gekommen, um euren Einsatz zu erneuern, soziale Netzwerke und digitale Umgebungen mit christlicher Hoffnung zu nähren. Frieden muss überall gesucht, verkündet und geteilt werden; sowohl an den tragischen Orten des Krieges als auch in den leeren Herzen derer, die den Sinn des Daseins und die Freude der Innerlichkeit, des geistlichen Lebens verloren haben.“

Teilnehmer am Influencer-Jubiläum bei der Messe (@Vatican Media)

Missionarische Jünger sein

Heute, vielleicht mehr denn je, brauche es „missionarische Jünger, die der Welt das Geschenk des Auferstandenen bringen“, auch und besonders bis an die „Enden der Erde, bis an die existentiellen Grenzen, wo es keine Hoffnung gibt“, unterstrich der Papst, der seinen Gruß teils auf Italienisch, auf Englisch und auf Spanisch vortrug.

Diese Mission berge jedoch eine zweite Herausforderung, nämlich „nach dem ,leidenden Fleisch Christi` in jedem Bruder und jeder Schwester, denen Sie online begegnen“, zu suchen, so Leo weiter: „Wir befinden uns heute in einer neuen Kultur, die stark von Technologie geprägt und geformt ist. Es liegt an uns – an jedem Einzelnen von Ihnen –, dafür zu sorgen, dass diese Kultur menschlich bleibt.“

Teilnehmer am Influencer-Jubiläum bei der Messe (@Vatican Media)

Angesichts der heutigen Situation, „in der die technologische Dimension fast alles durchdringt“, gelte es, „über die Authentizität unseres Zeugnisses nachzudenken, über unsere Fähigkeit zuzuhören und zu sprechen, über unsere Fähigkeit zu verstehen und verstanden zu werden“, so die Forderung des 69-jährigen US-Amerikaners, der sein Smartphone selbst aktiv nutzt: „Wir haben die Pflicht, gemeinsam eine Denkweise und eine Sprache unserer Zeit zu entwickeln, die der Liebe Ausdruck verleiht“, betonte der Papst, gespiegelt durch zahlreiche Handybildschirme, die die Influencer gezückt hatten, um die Begegnung zu verewigen und direkt mit ihren Followern zu teilen. Doch auch was die geteilten Inhalte betrifft, hatte Leo eine Mahnung im Gepäck:

„Es geht nicht nur darum, Inhalte zu generieren, sondern eine Begegnung zwischen Herzen zu schaffen. Dazu gehört, diejenigen zu suchen, die leiden und den Herrn kennenlernen müssen, damit sie ihre Wunden heilen, wieder auf die Beine kommen und ihrem Leben einen Sinn geben können. Dieser Prozess beginnt vor allem damit, unsere eigene Armut zu akzeptieren, alle Vortäuschung aufzugeben und unser eigenes, innewohnendes Bedürfnis nach dem Evangelium zu erkennen. Und dieser Prozess ist ein gemeinschaftliches Unterfangen.“

In diesem Zusammenhang gelte es auch, wie die Fischer auf Aufforderung Jesu die „Netze zu flicken“ (vgl. Mt 4,21-22) und – in die heutige Zeit übertragen - neue Netzwerke aufzubauen:„Netzwerke der Beziehungen, Netzwerke der Liebe, Netzwerke des freien Austauschs, in denen tiefe Freundschaft herrscht“.

Papst Leo XIV. grüßt die Teilnehmer am Influencer-Jubiläum im Petersdom (@Vatican Media)

Netzwerke der Liebe aufbauen

In diesen Netzwerken müsse Zerbrochenes wieder in Ordnung gebracht und Einsamkeit geheilt werden können, „unabhängig von der Zahl der Anhänger, sondern indem man in jeder Begegnung die unendliche Größe der Liebe erfährt“, so Leo weiter: „Netzwerke, die Raum für andere schaffen, mehr als für sich selbst, in denen keine ,Filterblase‘ die Stimme der Schwächsten übertönen kann. Netzwerke, die befreien, die retten. Netzwerke, die uns wiederentdecken lassen, wie schön es ist, in die Augen des anderen zu blicken. Netzwerke der Wahrheit.“

Auf diese Weise werde „jede Geschichte des geteilten Gutes“ zum „Knotenpunkt eines einzigen, riesigen Netzwerks“, nämlich „des Netzwerks Gottes“, so Papst Leo. Die Influencer sollten also „Vermittler der Gemeinschaft“ sein, die in der Lage seien, „die Logik der Spaltung und Polarisierung zu durchbrechen; von Individualismus und Egozentrismus“: „Konzentriert euch auf Christus, um die Logik der Welt, der Fake News und der Frivolität mit der Schönheit und dem Licht der Wahrheit zu überwinden (vgl. Joh 8,31-32)!“, so die abschließende Aufforderung des Papstes, der den katholischen Meinungsmachern für das „Gute“ und ihre „Zeugnisse“ dankte, welche sie in ihrer digitalen Lebenswelt teilten.

„Seid kritisch, Brüder und Schwestern!“

In seiner Predigt bei der Messe war der Zelebrant Kardinal Luis Antonio Tagle auf die Verantwortung eingegangen, die die Influencer bei ihrer täglichen „Einflussnahme“ im Netz haben. Er lud dazu ein, die vielen Botschaften und die zugrundeliegenden Interessen zu hinterfragen, und verwies auf irreführende Werbung zur Konsumsteigerung oder korrumpierte Wahlen: „Um Einzelpersonen oder Organisationen zu finanziellen Deals zu bewegen, drohen manche ihnen mit Erpressung. Um Menschen zu beeinflussen, ihre Überzeugungen oder Ideologien anzunehmen, greifen manche zu Zwang und Gehirnwäsche. Um ihre Feinde zur Unterwerfung zu bewegen, greifen manche mächtige Einzelpersonen und Nationen zu Krieg, Bombenangriffen und erzwungenem Hungertod“, so der Philippiner Tagle, der diese Bestandsaufnahme mit einer Forderung verband:

„Seid kritisch, Brüder und Schwestern. Ihr sollt keine schädlichen Flüssigkeiten oder Einflüsse anwenden. Ihr seid nicht nur Influencer, sondern auch Missionare.“

Kardinal Tagle bei der Predigt (@Vatican Media)

Die Influencer waren schon seit Montag in Rom, wo sie durch Kurienspitzen, darunter Kardinal Parolin und den Präfekten des Kommunikations-Dikasteriums, Paolo Ruffini, willkommen geheißen wurden. Im Lauf des 2-tägigen Treffens waren neben einem gemeinsamen Gang durch die Heilige Pforte auch ein Besuch der Vatikanischen Gärten am Dienstag und mehrere Workshops vorgesehen. Rund 1.100 Influencer aus aller Welt haben sich für die Jubiläums-Veranstaltung angemeldet.

