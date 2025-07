Leo an Jugend aus Peru: „Seid Missionare, wo immer ihr hingeht"

Unter den zahlreichen jungen Pilgern, die diese Woche zum Jugend-Jubiläum in Rom sind, sind auch Gäste aus Peru, wo Leo XIV. lange als Missionar wirkte. Bei einer Audienz an diesem Montag rief der Papst diese Pilger dazu auf, die Freude und Kraft des Evangeliums weiterzutragen.

Lesen Sie auch 28/07/2025 Papst Leo an Pfadfinder: Brauchen Umkehr bei Klimawandel Papst Leo XIV hat Pfadfinder in Frankreich aufgerufen, auf den „Schrei der Schöpfung” zu hören. Es brauche ökologische Bildung, die sich mit dem Verlust der Artenvielfalt, mit ...

Anne Preckel - Vatikanstadt

„Was ihr hier erlebt, ist nicht nur für euch selbst. Wir müssen lernen zu teilen. Bitte lasst all dies nicht nur eine Erinnerung bleiben, nur ein paar schöne Fotos, nur etwas aus der Vergangenheit“, legte der Papst den jungen Leuten aus Peru ans Herz. Viele ihrer Familien und Pfarrgemeinden hätten „sicherlich große Opfer“ gebracht, um ihnen die Romreise zu ermöglichen, zeigte sich der Papst sensibel für die Herausforderungen des Alltags in Peru, das er aus eigener Erfahrung gut kennt.

Kraft und Hoffnung weitertragen

„Bitte lasst all dies nicht nur eine Erinnerung bleiben, nur ein paar schöne Fotos...“

„Ich möchte, dass ihr, wenn ihr nach Peru zurückkehrt, diese Länder mit der Freude und Kraft des Evangeliums, mit der Frohen Botschaft Jesu Christi, überflutet“, formulierte er weiter. „Mögen alle Menschen, denen ihr begegnet, in euch das Antlitz Christi sehen, der liebt und sich hingibt, der in jedem Getauften gegenwärtig ist. Deshalb liebt und dient ihr uneigennützig, im Alltag, im Kleinen, im Verborgenen, weil ihr die Freude erfahren habt, zuerst geliebt zu werden, und weil ihr alles umsonst von Gott, unserem Vater, empfangen habt.“

Teil der Weltkirche sein

Kleinheit bedeute keine Machtlosigkeit, verdeutlichte der Papst dann anhand der Gleichnisse vom Senfkorn und von der Hefe. Das Jugendjubiläum in Rom biete den Pilgern die Gelegenheit, sich „als Teil des Volkes Gottes, als Teil der Weltkirche zu fühlen, die die ganze Erde umgibt und umarmt, ohne Unterschied der Rasse, der Sprache oder der Nation“, erinnerte er.

Sinnbild für ein missionarisches Wirken seien die Rucksäcke, die die jungen Leute in diesen Tagen in Rom begleiten und die nur das Nötigste enthielten. Sie seien „ein Zeichen für die Mission, die euch der Papst heute anvertraut“, so Leo XIV: „Seid Missionare, wo immer ihr hingeht, seid Zeichen der Gegenwart des Herrn, wie es unsere geliebten peruanischen Heiligen waren“, wandte er sich an die jungen Leute, die er zu Heiligkeit in Leben und Wirken ermutigte.

(vatican news – pr)