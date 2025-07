Nach Angriff im Kongo: Papst betet für verfolgte Christen

Mit Blick auf das jüngste Islamisten-Massaker an Christen in der Demokratischen Republik Kongo hat der Papst bei der Generalaudienz sein Gebet für verfolgte Christen weltweit bekräftigt. Er rief zur Verhinderung weiterer Gewaltakte auf.

„Ich bekräftige meine tiefe Trauer über den brutalen Terroranschlag, bei dem über 40 Christen während einer Gebetswache in der Kirche und in ihren Häusern getötet wurden“, sagte Papst Leo XIV. an diesem Mittwoch über die Attacke, die in der Nacht zum vergangenen Sonntag in der Provinz Ituri im Osten des Landes verübt wurde.

„Während ich die Opfer der barmherzigen Liebe Gottes anvertraue, bete ich für die Verletzten und für die Christen, die weltweit weiterhin unter Gewalt und Verfolgung leiden, und fordere alle Verantwortlichen auf lokaler und internationaler Ebene auf, zusammenzuarbeiten, um ähnliche Tragödien zu verhindern.“

Leo XIV. hatte auf den Angriff von Islamisten in der Ortschaft Komanda bereits mit einem Beileidstelegramm reagiert, in dem er zu Frieden und auch zu ganzheitlicher Entwicklung für die Region aufgerufen hatte.

