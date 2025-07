Papst-Video August: Gebet für das Zusammenleben von Gemeinschaften

Leo XIV. ruft für den Monat August zum Gebet für das wechselseitige Zusammenleben von Gemeinschaften auf und ermutigt zu Dialog und Überwindung von Konflikten.

Lesen Sie auch 29/07/2025 Papst an kürzlich getaufte Jugendliche: Die Kirche braucht euch Diesen Dienstag hat Papst Leo XIV. rund 800 neu getaufte Jugendliche und Katechumenen, also Gläubige, die sich gerade auf die Taufe vorbereiten, im Vatikan in Audienz empfangen. ...

„Beten wir, dass die Gesellschaften, in denen das Zusammenleben zunehmend schwerfällt, nicht der Versuchung der Konfrontation auf ethnischer, politischer, religiöser oder ideologischer Basis erliegen“, wendet sich der Papst in seinem Video-Appell an alle Menschen guten Willens. Der Vatikan veröffentlichte den Gebetsappell an diesem Dienstagnachmittag, zeitgleich zum laufenden Jugend-Jubiläum in Rom, im Rahmen des Heiligen Jahres der Hoffnung.

„Wir leben in Zeiten der Angst und Spaltung“, verweist der Papst in dem Video auf Kontexte der Gewalt und Spaltung. „Manchmal handeln wir, als wären wir allein, bauen Mauern, die uns voneinander trennen, und vergessen, dass wir Brüder und Schwestern sind.“

Bezüge zu aktuellen Konflikten

Seine Worte sind im Video von Bildmontagen begleitet, die Spaltungen in der Welt zeigen: Kriege, Konfrontationen und Gewalt, die Zerstörung verursachen, Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat zwingen und zu existenzieller Einsamkeit beitragen.

Der Papst ermutigt vor Hintergrund dieser Szenarien dazu, „Wege des Dialoges zu suchen“ und „auf Konflikte mit Gesten der Brüderlichkeit zu reagieren“, wie es in dem Gebetstext weiter heißt. Die Herzen mögen sich anderen Menschen öffnen, „ohne Angst vor Unterschieden“, hebt er hervor, Vielfalt solle als Bereicherung, nicht als Bedrohung erlebt werden.

Brückenbauer sein

„Mache uns zu Brückenbauern, die Grenzen und Ideologien überwinden können, die andere mit den Augen des Herzens sehen können und in jedem Menschen eine unantastbare Würde erkennen“, betet der Papst.

Für die monatlichen Gebetsanliegen wählt der Papst jeweils Themen aus, die aktuelle Herausforderungen für die Menschheit und Kirche darstellen. Das August-Video wurde in Zusammenarbeit mit der „Jesuit Communications Foundation“ (JesCom) produziert. Das Gebet wurde vom seinem weltweiten Gebetsnetzwerk des Papstes verfasst. Angesehen werden kann das Video auf der offizielle Webseite The Pope Video, auf Youtube, FB, X, Instagram sowie der Gebetsplattform Click To Pray.

Hier zum Hören

Der Gebetstext

Beten wir, dass die Gesellschaften,

in denen das Zusammenleben zunehmend schwerfällt,

nicht der Versuchung der Konfrontation

auf ethnischer, politischer, religiöser oder ideologischer Basis erliegen.

Jesus, Herr unserer Geschichte,

treuer Begleiter und lebendige Gegenwart,

Du, der Du nie müde wirst, uns zu begegnen,

hier sind wir, bedürftig Deines Friedens.

Wir leben in Zeiten der Angst und Spaltung.

Manchmal handeln wir, als wären wir allein,

bauen Mauern, die uns voneinander trennen,

und vergessen, dass wir Brüder und Schwestern sind.

Sende uns deinen Geist, Herr,

um in uns wieder zu entfachen

den Wunsch, einander zu verstehen, zuzuhören,

mit Respekt und Mitgefühl zusammenzuleben.

Gib uns den Mut, Wege des Dialogs zu suchen,

auf Konflikte mit Gesten der Brüderlichkeit zu reagieren,

unsere Herzen anderen zu öffnen, ohne Angst vor Unterschieden zu haben.

Mache uns zu Brückenbauern,

die Grenzen und Ideologien überwinden können,

die andere mit den Augen des Herzens sehen können

und in jedem Menschen eine unantastbare Würde erkennen.

Hilf uns, Räume zu schaffen, in denen Hoffnung gedeihen kann,

in denen Vielfalt keine Bedrohung ist,

sondern eine Bereicherung, die uns menschlicher macht.

Amen.

(Dies ist eine deutsche Arbeitsübersetzung von Vatican News, der Originaltext ist auf Englisch)

(vatican news – pr)