Gaza: Papst fordert sofortigen Waffenstillstand

Das Kirchengebäude in Gaza-Stadt (AFP or licensors)

Papst Leo XIV. reagiert mit „tiefer Trauer“ auf den israelischen Angriff auf die einzige katholische Pfarrei im Gazastreifen. In einem Telegramm fordert er an diesem Donnerstag einen „sofortigen Waffenstillstand“.

In dem von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichneten Text verspricht der Papst den Menschen in der Pfarrei sein Gebet und seine geistliche Nähe. Er bete „um Trost für alle Trauernden sowie um Genesung für die Verwundeten“ und hoffe „zutiefst auf Dialog, Versöhnung und dauerhaften Frieden in der Region“. Die Verstorbenen vertraue er „der liebenden Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes“ an.

Israel wird im Telegramm nicht erwähnt

Israel wird im Text des Telegramms nicht erwähnt. Bei dem Angriff an diesem Donnerstagmorgen kamen in der Pfarrei „Heilige Familie“, in der etwa 500 Menschen Zuflucht gesucht haben, zwei Personen ums Leben. Mehrere weitere Personen wurden verletzt, darunter Pfarrer Gabriel Romanelli, an den das Telegramm aus dem Vatikan gerichtet ist.

(vatican news – sk)