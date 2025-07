Papst sprach mit Meloni über Friedenseinsatz

Das gemeinsame Engagement für Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die humanitäre Hilfe im Gazastreifen waren Themen bei einem Besuch von Italiens Ministerpräsidentin im Vatikan.

Die Politikerin traf am Mittwochmorgen zunächst Papst Leo XIV. und danach den vatikanischen Staatssekretär Pietro Parolin sowie den vatikanischen Außenbeauftragten Paul Richard Gallagher.

Frieden, humanitäre Hilfe, bilaterale Fragen waren Thema

Laut Angaben des vatikanischen Pressesaals verliefen die Gespräche herzlich. Neben dem gemeinsamen Friedens- und humanitären Einsatz seien bilaterale Fragen sowie Themen erörtern worden, „die für die Kirche und die italienische Gesellschaft von Interesse sind“.

Gute Beziehungen

Die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien seien „gut“, hieß es in dem Vatikankommuniqué weiter.

Es handelt sich um die erste offizielle Audienz der italienischen Ministerpräsidentin bei Papst Leo XIV. Bislang trafen beide nur am Rande von größeren Veranstaltungen zusammen und führten Telefonate.

Zu Melonis Delegation gehörten an diesem Mittwoch auch die stellvertretenden Ministerpräsidenten Matteo Salvini und Antonio Tajani sowie der Unterstaatssekretär des Ministerpräsidenten und Sekretär des Ministerrates Alfredo Mantovano. Ein von Vatican Media verbreitetes Foto zeigte die italienische Delegation von Meloni im Halbkreis mit Papst Leo XIV.

Emine Erdoğan im Vatikan

Wie aus dem Besuchsprogramm des Papstes weiter hervorgeht, empfing Leo XVI. am Mittwoch zudem die Ehefrau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, nämlich Emine Erdoğan, im Vatikan. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass Leo XIV. wohl im November in die Türkei reisen will - eine offizielle Vatikanbestätigung steht allerdings noch aus.

Anlass wäre die 1.700-Jahr-Feier des Konzils von Nizäa, dem heutigen Iznik. Beim Ersten Ökumenischen Konzil wurde im Jahr 325 in Nizäa das gemeinsame christliche Glaubensbekenntnis entwickelt. Zuletzt besuchte Papst Franziskus im Jahr 2014 das Land.

