Papst betet für Opfer einer Tankstellen-Explosion in Rom

Leo XIV. betet für die Opfer einer Explosion an einer Tankstelle in Rom, „im Herzen meiner Diözese“, wie der Papst auf X schrieb. Er zeigte sich allen Betroffenen nahe.

Am Freitagmorgen kam es im römischen Bezirk Prenestino Labicano zu einer Explosion an einer Tankstelle. Zahlreiche Menschen wurden offenbar verletzt, Rettungskräfte und Feuerwehr waren am Morgen noch im Einsatz. Er bete für alle Betroffenen und „verfolge die Entwicklung dieses tragischen Unfalls weiterhin mit Besorgnis“, schrieb der Papst am Freitagmorgen auf X.

Die Lage war am Morgen noch unübersichtlich. Laut Medienberichten waren unter den zahlreichen Verletzten auch Rettungskräfte und Polizisten. Ärzte seien vor Ort im Einsatz, eine Notfallstelle sei auf einem Parkplatz eingerichtet worden, berichteten Agenturen. Ursache war offenbar die Explosion einer Tanksäule, die einen Brand verursachte. Der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri begab sich zur Unfallstelle.

(vatican news/diverse – pr)