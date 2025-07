Papst betet für Gewaltopfer in Gaza, Syrien und Südostasien

Leo XIV. betet für Opfer des Konfliktes in Thailand und Kambodscha. Auch auf die Lage in Syrien und in Gaza kam er beim Angelus zu sprechen: „Ich fordere dazu auf, eine Zukunft des Friedens für alle Völker auszuhandeln und alles abzulehnen, was diesen gefährden könnte.“

Anne Preckel – Vatikanstadt

Zu den Konflikten in der Ukraine, in Nahost und anderen Brennpunkten der Welt ist in diesen Tagen ein weiterer hinzugekommen: ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha war am Donnerstag eskaliert. Durch die Kämpfe im Grenzgebiet starben in beiden Ländern mehrere Zivilisten, zehntausende Menschen flohen.

„Mein Herz ist bei allen, die unter Konflikten und Gewalt in der Welt leiden“, sagte Leo XIV. an diesem Sonntag. „Insbesondere bete ich für die Menschen, die von den Zusammenstößen an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha betroffen sind, vor allem für die Kinder und die vertriebenen Familien. Möge der Fürst des Friedens alle dazu inspirieren, den Dialog und die Versöhnung zu suchen.“

Die Ursachen des aktuellen Konfliktes in Südostasien sind unklar, in der Vergangenheit spielte die Grenzziehung bei Spannungen der Nachbarn eine Rolle. Vertreter beider Länder signalisierten in diesen Tagen den Wunsch nach einem Ende der Gewalt und beschuldigten sich zugleich gegenseitig.

Große Sorge um Gaza

Der Papst kam nach dem Angelusgebet zudem auf die Gewalt und Vertreibungen in Südsyrien und in Gaza zu sprechen.

„Ich bete für die Opfer der Gewalt im Süden Syriens“, so der Papst. Und weiter: „Mit großer Sorge verfolge ich die äußerst ernste humanitäre Lage in Gaza, wo die Zivilbevölkerung unter Hunger leidet und weiterhin Gewalt und Tod ausgesetzt ist. Ich erneuere meinen eindringlichen Appell für einen Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln und die uneingeschränkte Achtung des humanitären Rechts“, bekräftigte der US-Amerikaner, der zu Gewaltverzicht und konstruktiven politischen Lösungen aufrief:

„Jeder Mensch hat eine ihm von Gott selbst verliehene Würde: Ich fordere alle Konfliktparteien auf, diese Würde anzuerkennen und alle Handlungen zu unterlassen, die ihr zuwiderlaufen. Ich fordere dazu auf, eine Zukunft des Friedens für alle Völker auszuhandeln und alles abzulehnen, was diesen gefährden könnte. - Ich vertraue Maria, der Königin des Friedens, die unschuldigen Opfer der Konflikte und die Regierenden an, die die Macht haben, ihnen ein Ende zu setzen“, so Leo XIV.

(vatican news – pr)