Schweitzer: Treffen mit Franziskus „Höhepunkt meines Lebens"

„Diese Begegnung war ein Höhepunkt meines Lebens, nicht nur meines beruflichen", sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag der „Allgemeinen Zeitung". Der Regierungschef war der letzte deutsche Spitzenpolitiker, den Franziskus vor seinem Tod am Ostermontag traf.

Das Treffen mit Franziskus sei für den Politiker, seit seiner Zeit als katholischer Messdiener, die Erfüllung eines Kindheitstraums, sagte er der Zeitung weiter. Schweitzer war im Februar 2025 vom Papst zu einer rund 25-minütigen Privataudienz im vatikanischen Gästehaus Santa Marta empfangen worden. Man habe u.a. über die Zusammenarbeit von Staat und Kirche sowie über zwischenmenschliche Solidarität gesprochen.

Franziskus: Student in der Pfalz

Franziskus, damals Jorge Mario Bergoglio, hatte 1985 kurzzeitig im rheinland-pfälzischen Boppard am Rhein studiert. Als Gastgeschenk überreichte Schweitzer diesem im Vatikan eine Medaille, die an die Königskrönung Konrads II. 1024 in Mainz erinnert.

(kna - rva)