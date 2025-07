Erzbischof von Izmir: „Wir erwarten Papst Leo in Nizäa“

Der 1700. Jahrestag des ökumenischen Konzils von Nizäa, das 325 nach Christus abgehalten wurde, lenkt die Aufmerksamkeit der christlichen Kirchen in aller Welt auf die Stadt südlich von Istanbul. In dem mehrheitlich muslimischen Land, in dem die Katholiken 0,07 % der Bevölkerung ausmachen, erwarten die Gläubigen mit Spannung die offizielle Bestätigung des Besuchs von Papst Leo XIV., der für das Fest des heiligen Andreas am 30. November geplant ist.

„Aus Izmir, Istanbul und anderen türkischen Diözesen werden Wallfahrten nach Nizäa organisiert. Und aus dem Ausland kommen Vertreter von Gemeinden aus der ganzen Welt in das heutige Iznik, das einst Nizäa war. Wir erwarten mit Spannung die offizielle Bestätigung des Heiligen Stuhls zur Reise von Papst Leo XIV. nach Nizäa: seine Anwesenheit in der Türkei wird eine Quelle großer Freude und Gnade für uns Gläubige und für die ganze Nation sein“, so der Vorsitzende der türkischen Bischofskonferenz und Erzbischof von Izmir, Martin Kmetec, im Interview mit der Nachrichtenagentur Fides.



Den Schatz des Glaubens bewahren

Wie der Erzbischof betonte, sei der Jahrestag eine Gelegenheit, den in Nizäa erhaltenen Schatz des Glaubens zu bewahren und im täglichen Leben umzusetzen. Er erinnerte daran, dass das Jubiläum auch von der orthodoxen Kirche begangen werde und daher eine Gelegenheit für den ökumenischen Dialog und die Einheit sei: „Nizäa ist nicht nur ein Ort der theologischen Reflexion: Dieses Konzil war auch die Frucht des tiefen Glaubenszeugnisses so vieler Menschen, die in den ersten drei Jahrhunderten des Christentums für den Glauben ihr Leben gaben. Dieses Zeugnis hat in gewisser Weise das Ergebnis des Konzils vorbereitet. Für uns heute ist die Erinnerung an dieses Glaubenszeugnis das Wichtigste, denn es inspiriert und stärkt uns in den Herausforderungen der Gegenwart“.

Der Besuch von Papst Leo: Ein Moment des Glaubens und des Zeugnisses

Ein Moment des Glaubens und des Zeugnisses wäre für die kleine katholische Gemeinschaft (60.000 Katholiken) auch der für diesen Herbst geplante Besuch von Papst Leo, dessen offizielle Ankündigung noch aussteht. „Wir erwarten ihn in der Türkei, alle Einzelheiten und Vereinbarungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der türkischen Regierung werden derzeit ausgearbeitet,“ so der Erzbischof. „Eine vatikanische Delegation war bereits im Februar hierher gekommen, um die Reise von Papst Franziskus vorzubereiten, dessen wir im Gebet mit Zuneigung und Dankbarkeit gedenken. Jetzt hoffen wir von ganzem Herzen, dass Papst Leo kommen kann: Wir sind zuversichtlich, es gibt positive Zeichen und alles entwickelt sich zum Besten“.

Sollte seine erste Apostolische Reise Papst Leo XIV. tatsächlich in die Türkei führen, dann „wäre das ein Privileg für uns, aber auch ein großes Ereignis für die ganze Nation, auch für das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel“, stellte der Vorsitzende der türkischen Bischofskonferenz fest.

„Schon der erste Gruß von Papst Leo hat uns beeindruckt: der Friede sei mit euch. Der Papst hat uns den Frieden verkündet, der das Geschenk des auferstandenen Christus ist, und er wird ihn uns bringen. Wir glauben, dass er ein offenes Ohr für die Realitäten der Welt hat und ein Wort des Friedens in eine zerrissene Welt bringen wird. Wir beten für ihn, dass der Heilige Geist ihn trösten und erleuchten möge als Vater, Oberhaupt und Stütze für uns, eine kleine Gemeinschaft in der Türkei, und für die Weltkirche“, so der Erzbischof abschließend.

(fides/vaticannews - skr)