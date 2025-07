Papst: In Sommerzeit entschleunigen und Gastfreundschaft leben

Papst Leo XIV. hat aus seiner Sommerpause in Castel Gandolfo dazu aufgerufen, sich in den Ferien Zeit für Ruhe und Gastfreundschaft zu nehmen. „Manchmal gestehen wir uns das Beste nicht zu. Wir brauchen etwas Ruhe und den Wunsch, mehr über die Kunst der Gastfreundschaft zu lernen. Die Urlaubsindustrie will uns alle möglichen Erfahrungen verkaufen, aber vielleicht nicht jene, nach der wir suchen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt bei seinem Mittagsgebet diesen Sonntag.

Lesen Sie auch 20/07/2025 Wortlaut: Angelus mit Papst Leo in Castel Gandolfo, 20.7.2025 Wir dokumentieren hier die Worte von Papst Leo XIV. beim Angelusgebet an diesem Sonntag in Castel Gandolfo in deutscher Übersetzung.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

Jede echte Begegnung sei nämlich unentgeltlich und nicht käuflich, führte der Papst aus: Sei es die Begegnung mit Gott, sei es die mit anderen, sei es die mit der Natur. Leo XIV. rief alle dazu auf, „Raum zu schaffen und auch, um ihn zu bitten; willkommen zu heißen und sich aufnehmen zu lassen. Wir haben viel zu empfangen und nicht nur zu geben", betonte er. Papst Leo XIV. ging vor dem Mittagsgebet in Castel Gandolfo genauer auf die 1. Lesung von diesem Sonntag, in der es um Abrahams Gastfreundschaft geht, und auf das Sonntagsevangelium, in dem Jesus als Gast in das Haus von Maria und Marta kommt, ein. Dazu Papst Leo:

„Unser Gott hat es zuerst verstanden, selbst zum Gast zu werden, und auch heute steht er vor unserer Tür und klopft an (vgl. Offb 3,20). Es ist bezeichnend, dass in der italienischen Sprache „ospite“ [Gastgeber; Gast] sowohl derjenige ist, der bewirtet, als auch derjenige, der bewirtet wird. So können wir an diesem Sommersonntag über das Wechselspiel der gegenseitigen Aufnahme nachdenken, ohne das unser Leben verarmt."

„An diesem Sommersonntag über das Wechselspiel der gegenseitigen Aufnahme nachdenken, ohne das unser Leben verarmt“

Gute Gastgeber und Gäste haben Demut, Feingefühl, Aufmerksamkeit und Offenheit

Sowohl um Gastgeber zu sein als auch um bewirtet zu werden, braucht es, das betont Papst Leo, Demut, Feingefühl, Aufmerksamkeit und Offenheit. Im Evangelium riskiere Marta, sich nicht ganz auf die Freude des Treffens einzulassen, weil sie zu sehr mit den Dingen beschäftigt ist, die sie als Gastgeberin organisieren muss:

„Während sich Marta darüber beklagt, dass ihre Schwester sie bei der Arbeit allein gelassen hat (vgl. V. 40), hat Maria gleichsam jedes Zeitgefühl verloren, weil sie von den Worten Jesu ergriffen ist. Sie ist nicht weniger tatkräftig als ihre Schwester und auch nicht weniger großzügig. Doch sie hat die Gelegenheit ergriffen. Deshalb ermahnt Jesus Marta: Weil sie sich einer Nähebeziehung entzogen hat, die auch ihr große Freude berebereiten würde (vgl. VV. 41-42). (...) Die Sommerzeit kann uns helfen, ,zu entschleunigen` und mehr Maria als Marta zu ähneln."

„Sommerzeit kann uns helfen, „zu entschleunigen“ und mehr Maria als Marta zu ähneln“

Die Berufung der katholischen Kirche sei, so Papst Leo abschließend, „ein für alle offenes Haus zu bleiben und weiterhin ihren Herrn aufzunehmen, der um Einlass bittet".

(vatican news - sst)