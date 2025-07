Italien: Papst würdigt verwandelnde Kraft des Sports

Papst Leo XIV. hat in einer Videobotschaft an ein populäres italienisches Fußball-Benefizspiel dazu aufgerufen, Spaltungen zu überwinden und dem Hass Einhalt zu gebieten. Sport könne dabei helfen, „Auseinandersetzung in Begegnung zu verwandeln“, so der Papst. Seine Botschaft war am Dienstagabend auf den Großbildschirmen des Stadions in L'Aquila vor Anpfiff des Spiels zu sehen, das italienische Staatsfernsehen RAI übertrug live.

Es sei „immer noch möglich, sich zu treffen, selbst in einer Zeit der Spaltungen, Bomben und Kriege“, erklärte Leo wörtlich. Man müsse die Möglichkeiten dafür schaffen und erkennen, dass das Zusammenkommen und der gemeinsame Einsatz für eine gute Sache „die größte Herausforderung“ sei.

Sport als Mittel der Verwandlung

Sport könne verwandelnd wirken, wenn er von allen einschließlich der Zuschauenden fair betrieben werde, hob der Papst hervor. Dann werde „aus Konfrontation Begegnung, aus Spaltung Inklusion, aus Einsamkeit Gemeinschaft.“

Auch den Medien räumte Leo XIV. eine Rolle bei dieser Verwandlung zum Guten ein: „Das Fernsehen, wenn es nicht nur eine Verbindung, sondern eine Gemeinschaft der Blicke ist, kann uns wieder entdecken lassen, wie wir einander sehen können: Mit Liebe anstelle von Hass.“

Als Modell nannte der Papst ein Fußballspiel zwischen Soldaten verfeindeter Nationen im Ersten Weltkrieg: Am Weihnachtstag 1914 traten deutsche, französische und britische Soldaten in der Nähe der Stadt Ypern in Belgien in einem Freundschaftsspiel gegeneinander an – verewigt in dem Film „Joyeux Noël“ und in einem Lied von Paul Mc Cartney, so der Papst.

(ANSA)

Sich von der Perspektive der Kinder leiten lassen

Zum Abschluss rief Leo XIV. dazu auf, sich von der Perspektive der Kinder leiten zu lassen: „Sie haben die Reinheit des Herzens, die es ihnen erlaubt, Gott zu sehen.“ Man müsse den Mut zur Aufnahmebereitschaft wiederfinden und gemeinsam um eine „Waffenruhe“ bitten, die „die Hetzjagd des Hasses“ stoppe. Es gehe um nicht weniger als „unsere Menschlichkeit“.

Hintergrund zu „Partita del Cuore"

Die „Partita del Cuore“ (wörtlich: Spiel des Herzens) ist ein jährlich stattfindendes Benefiz-Fußballspiel in Italien. Es wurde in den 1990er-Jahren ins Leben gerufen und verbindet Unterhaltung mit solidarischem Engagement. Jedes Jahr treten Prominente, Musiker Medienschaffende und gelegentlich Politiker oder Sportler in zwei Teams gegeneinander an. Als bekannteste Mannschaft gilt die „Nazionale Cantanti“, die italienische Nationalmannschaft der Sänger, ein Künstlerkollektiv, das seit Jahrzehnten für karitative Zwecke Fußball spielt.

Die Aktion will jeweils auch ein Zeichen für Dialog und Zusammenhalt setzen. In diesem Jahr wurde im Stadion „Gran Sasso d’Italia” in der Abbruzzen-Hauptstadt L’Aquila gekickt.Der Erlös geht an das „Progetto Accoglienza“ der Stiftung des päpstlichen Kinderkrankenhauses Bambino Gesù und der italienischen Caritas, das Familien schwerkranker Kinder unterstützt.

(vatican news - gs)