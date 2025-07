Das Kindheitshaus Papst Leos wurde offiziell an die Gemeinde Dolton verkauft.

USA: Elternhaus von Papst Leo XIV. an Ortschaft verkauft

Das Elternhaus von Papst Leo wurde offiziell an die Gemeinde Dolton, Illinois verkauft, so der US-Fernsehsender WGN am Freitag (Ortszeit) laut APA. 375.000 US-Dollar (320.800 Euro) habe der Hausbesitzer von der Gemeinde erhalten. Diese wolle daraus nun eine Touristenattraktion und Pilgerstätte machen.

Das Kuratorium von Dolton hatte Anfang des Monats dafür gestimmt, das Backsteinhaus mit drei Schlafzimmern zu erwerben und in eine Touristenattraktion und Pilgerstätte umzuwandeln. Nach Angaben des US-Radiosenders WBEZ Chicago hatten die Eltern des Pontifex das Haus im Jahr 1949 gekauft und 1996 wieder verkauft.