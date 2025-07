Papst Leo XIV, hier noch als Bischof Prevost in Chiclayo

Peru: Chiclayo hat „einen Papst geschaffen“

„Niemand hat getan, was Sie getan haben. Sie haben einen Papst geschaffen.“ Das sagte Kardinal Carlos Castillo, Erzbischof von Lima, am Samstag bei einer Messe in der Kathedrale an die Adresse der peruanischen Diözese Chiclayo. Dabei übergab er seine beim Konklave im Mai 2025 verwendete Wahlmappe als Geschenk.

Lesen Sie auch 20/06/2025 Papst Leos Zeit in Peru: Große Film-Doku von Vatican News Robert Francis Prevost – Papst Leo XIV. – ist in Chicago geboren, aber er hat Jahrzehnte seines Lebens in Peru verbracht. Diese prägende Zeit des neuen Papstes beleuchtet eine ... Die frühere Diözese des heutigen Papstes empfing Castillo mit großer Begeisterung. Der Kardinal war mit Ausnahme des heutigen Papstes der einzige peruanische Wähler beim jüngsten Konklave. „Als sein Name auftauchte, waren wir alle überrascht, da es nie eine entsprechende Vereinbarung oder Verbindung gegeben hatte“, erklärte er nun. Starke Geste der Verbundenheit Er fuhr fort: „Ich übergebe Ihnen diese Konklave-Mappe, die uns als eine Art ‚Reliquie‘ dienen wird... Dies ist der Dank der Diözese Lima für alles, was Sie getan haben; Sie haben einen Papst geschaffen.“ Bischof Edinson Farfán von Chiclayo betonte die Geste der Verbundenheit und Sensibilität gegenüber der Kirche von Chiclayo. „Sie verbindet uns uns noch stärker mit der Mission des Heiligen Vaters verbunden und lädt uns ein, inbrünstig für ihn zu beten, dass der Herr ihm in dieser neuen Phase seines Petrusamtes beisteht“, kommentierte er. Robert Francis Prevost, heute Leo XIV., war von 2015 bis 2023 Bischof von Chiclayo. Er hat außer der US-amerikanischen auch die peruanische Staatsangehörigkeit. (sir - rva) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.