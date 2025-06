Papst trauert um Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien

Das Flugzeug mit mehr als 240 Menschen an Bord stürzte nach dem Start in der indischen Stadt Ahmedabad ab (ANSA)

Papst Leo XIV. drückt allen Betroffenen sein Beileid aus und betet für die Opfer eines Air India-Fluges nach London mit 242 Menschen an Bord, der diesen Donnerstag nach dem Start in der indischen Stadt Ahmedabad abstürzte. Es soll keine Überlebenden geben.

Papst Leo XIV. übermittelte per Telegramm am Donnerstagnachmittag den Familien und Freunden der bei dem Absturz ums Leben gekommenen Menschen sein „tiefes Beileid“. In dem von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichneten Telegramm erklärt der Papst, er sei „zutiefst betrübt über die Tragödie eines Air India-Flugzeugs bei Ahmedabad“. Weiter heißt es: „Papst Leo versichert allen Betroffenen seine Gebete für die an den Bergungsarbeiten Beteiligten". Die Seelen der Verstorbenen habe der Papst der Barmherzigkeit Gottes anvertraut.

Hintergrund

Das Flugzeug wollte nach London, doch die Boeing 787-8 Dreamliner stürzte kurz nach dem Start in ein Wohngebiet in der Nähe des Flughafens. An Bord der Air India-Maschine befanden sich Berichten nach 169 Inder, 53 Briten, 7 Portugiesen und 1 Kanadier. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters waren unter den Passagieren 217 Erwachsene, elf Kinder und zwei Kleinkinder. Auf Bildern, die in den sozialen Medien und im lokalen Fernsehen verbreitet wurden, war zu sehen, wie Rauch aus der Absturzstelle aufstieg und Trümmer brannten. Der indische Premierminister Nahrendra Modi nannte den Absturz „unbeschreiblich herzzerreißend“. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach den Passagieren und ihren Familien „in dieser Zeit der tiefen Trauer“ ebenfalls sein Mitgefühl aus.

(vatican news/reuters/diverse - sst)