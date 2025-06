Papst macht Mexikaner zu seinem Reisemarschall

José Nahúm Jairo Salas Castañeda wird der Reisemarschall des Papstes. Das teilte das vatikanische Staatssekretariat am Samstag auf X mit.

Der mexikanische Priester ist Offizial in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten im Staatssekretariat. Mit seiner Ernennung werden die Apostolischen Reisen des Papstes enger mit der Außenpolitik des Heiligen Stuhls verzahnt.

Leo XIV. hat seit seiner Wahl am 8. Mai noch keine Auslandsreise durchgeführt. Denkbar erscheint eine Visite in der Türkei zum 1.700. Jubiläum des Konzils von Nizäa; eine solche Reise wollte Leos Vorgänger Franziskus durchführen, doch kam ihm der Tod zuvor.

Die Ära internationaler Reisen der Päpste begann mit einem Besuch Papst Pauls VI. (1963-78) im Heiligen Land. Johannes Paul II. führte während seines Pontifikats (1978-2005) ungefähr hundert Auslandsreisen durch.

Salas Castañeda wird als Koordinator der Papstreisen Nachfolger des Inders Koovakad. Diesen hat der unlängst verstorbene Papst Franziskus im Dezember letzten Jahres zum Kardinal erhoben und im Januar 2025 zum Vatikanverantwortlichen für interreligiösen Dialog ernannt.

Salas Castañeda wurde 1978 im mexikanischen Bundesstaat Durango geboren und dreißig Jahre später zum Priester geweiht. Er hat an der römischen Lateranuniversität Kirchenrecht studiert und trat 2013 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls. Seine bisherigen Auslandsstationen waren Burundi, Irak und Ungarn; dort war er 2021 auch an der Vorbereitung und Durchführung der Reise von Papst Franziskus nach Budapest beteiligt. Seit Juli 2023 arbeitet er im Staatssekretariat – als Verantwortlicher des Zentralbüros für Statistik der Kirche.



