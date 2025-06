Papst lobt Mission des James-Webb-Weltraumteleskops

Papst Leo XIV. freut sich über die Erfolge des James-Webb-Weltraumteleskops, das seit drei Jahren Bilder und Daten aus dem All liefert und sie der Öffentlichkeit zugänglich macht. An diesem Montag empfing Leo Astronomie-Studierende in Audienz – auch ihnen empfahl er, ihr Wissen zu teilen.

Gudrun Sailer - Vatikanstadt

Die Sommerschule der vatikanischen Sternwarte in Castel Gandolfo ist bereits zum 19. Mal am Start. Den ganzen Juni über konzentrieren sich die 22 Nachwuchs-Astronomen aus aller Welt diesmal auf das Studium der Daten und Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops, das zu Weihnachten 2021 ins All transportiert wurde.

„Es muss eine spannende Zeit für Astronomen sein!“

„Es muss eine spannende Zeit für Astronomen sein!”, sagte der Papst den Studierenden in seiner Muttersprache Englisch, zugleich lingua franca in der Astronomie. Das neue Teleskop ermögliche es erstmals, die Atmosphäre von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu erfassen, „auf denen sich möglicherweise Leben entwickelt”, und „sogar das uralte Licht ferner Galaxien” vom Beginn des Universums zu untersuchen. „Das Wissenschaftsteam des Weltraumteleskops hat hart daran gearbeitet, diese Bilder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wofür wir alle dankbar sein können”, erklärte der Papst.

Leo hob den gemeinschaftlichen Aspekt eines wissenschaftlichen Großunterfangens wie dem Webb-Teleskop hervor. Zugleich erinnerte er die Studierenden daran, dass auch sie „Teil einer viel größeren Gemeinschaft” sind. „Denken Sie an all die Menschen, die in den letzten dreißig Jahren am Bau des Weltraumteleskops und seiner Instrumente gearbeitet haben, und an diejenigen, die die wissenschaftlichen Ideen weiterentwickelt haben”, so der Papst. Auch Familie und Freunde hätten zum Weg jedes Einzelnen beigetragen und es jeweils ermöglicht, „dieses wunderbare Unternehmen, das uns die Welt um uns herum mit neuen Augen sehen lässt, wertzuschätzen und daran teilzuhaben”.

„Je mehr Freude Sie teilen, desto mehr Freude schaffen Sie“

Dem Papst zufolge kann Forschung zum Motor von Frieden werden, wenn Wissen und die Freude daran mit vielen anderen geteilt werden. Die Studierenden sollten „nie vergessen, dass Ihr Tun uns allen zugutekommen soll“, empfahl Leo den jungen Astronomen und Astronominnen. Und sie sollten sich nicht scheuen, „die Freude und das Staunen zu teilen“, die sie bei ihrer Forschung erleben, auch dank der Bilder des Weltraumteleskops. „Je mehr Freude Sie teilen, desto mehr Freude schaffen Sie, und so kann jeder von Ihnen durch sein Streben nach Wissen zu einer friedlicheren und gerechteren Welt beitragen.”

Die historische Sternwarte aus den 1930er Jahren in der langjährigen päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo (H. Raab)

Papst Leo hatte jüngst auf einem Kurzbesuch in Castel Gandolfo vorbeigesehen. Leiter der Sommerschule der dort ansässigen Sternwarte ist in diesem Jahr Eiichi Egami von der Universität von Arizona, der auch dem Team des James-Webb-Weltraumteleskops angehört und seinerseits Absolvent der Sommerschule in Castel Gandolfo von 1990 ist. Der gebürtige Japaner promovierte in den USA war unter anderem Postdoktorand am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in München (1995-1998). Bei der Eröffnung der Sommerschule 2025 sagte Egami, deren Zweck sei nicht nur die wissenschaftliche Fortbildung, sondern auch, „eine Gemeinschaft aufzubauen und die Zusammenarbeit zwischen der nächsten Generation von Astronomen zu fördern.

Zu den weiteren Dozenten gehören unter anderem Bruder Guy Consolmagno, S.J., Direktor der vatikanischen Sternwarte, und Pater David Brown, S.J. der in diesem Jahr als Dekan fungiert. Aus der Schweiz ist die Astrophysikerin Maria Drozdovskaya vom Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos als Dozentin dabei.

Das James-Webb-Weltraumteleskop wird von der US-Weltraumagentur NASA, ihrem europäischen Pendand, der ESA, und der kanadischen Weltraumagentur CSA betrieben und ist ein Hightech-Observatorium im Weltraum. Webb wurde am Weihnachtstag 2021 in die Umlaufbahn gebracht, die rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist. Das leistungsstärkste Weltraumteleskop, das jemals gebaut wurde, beobachtet das Universum im Infrarotlicht, um die frühesten Galaxien und Sterne zu erforschen.

(vatican news – gs)