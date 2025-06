Papst: Die Würde schwerkranker Menschen verteidigen

Im Umgang mit leidenden Menschen gilt es, eine Zivilisation, die auf wahrer Liebe und echter Mitmenschlichkeit beruht, nicht zu untergraben. Diese Forderung kommt von Papst Leo XIV., in einem Telegramm, das aus Anlass des „Tages für das Leben 2025“ der Bischofskonferenzen von England und Wales, Schottland und Irland an den Erzbischof von Liverpool, John Sherrington, geschickt und vom Staatssekretär Pietro Parolin unterzeichnet wurde.

Das Geheimnis des Leidens, „das in der menschlichen Existenz so präsent ist“, könne „durch die Gnade in eine Erfahrung der Gegenwart des Herrn verwandelt werden“, unterstreicht Papst Leo in einem auf Englisch verfassten Telegramm zum Tag für das Leben, der am 15. Juni begangen wird - eine gemeinsame Initiative der Bischofskonferenzen von England und Wales, Schottland und Irland.

Im Heiligen Jahr, das unter dem Motto der theologischen Tugend der Hoffnung steht, bezeichnet Leo das Thema des aktuellen Tages für das Leben - „Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen – Sinn im Leiden finden“ - als besonders bedeutsam. Gott sei den Leidenden immer nahe und führe uns dazu, den tieferen Sinn des Lebens in Liebe und Nähe zu erkennen, zitiert der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri aus der Botschaft, die sein Vorgänger Franziskus zum XXXIII. Welttag der Kranken am 11. Februar 2025 geschrieben hatte.

Der Papst bete, so Parolin in dem von ihm unterzeichneten Telegramm, „dass durch euer gemeinsames Zeugnis für die von Gott geschenkte Würde eines jeden Menschen, ohne Ausnahme, und durch die liebevolle und christliche Begleitung schwerkranker Menschen die gesamte Gesellschaft dazu ermutigt werde, eine Zivilisation zu verteidigen, anstatt sie zu untergraben – eine Zivilisation, die auf echter Liebe und wahrer Mitmenschlichkeit beruht“. Die Bemühungen der Teilnehmenden des Tages lege der Papst unter den Schutz Unserer Lieben Frau vom Guten Rat, so der Text abschließend.

