Papst Leo XIV. setzt Hilfe für die Ukraine fort: Hilfstransport erreicht Charkiw

Die karitative Mission des Vatikans in der Ukraine geht weiter. In diesen Tagen hat ein Lastwagen der Apostolischen Almosenverwaltung unter der Leitung von Kardinal Konrad Krajewski die ostukrainische Stadt Charkiw erreicht. Die Stadt ist in den letzten Wochen verstärkt Ziel russischer Bombardierungen geworden.

„Auch während der Sedisvakanz hat die Apostolische Almosenverwaltung ihre Aufgabe fortgesetzt: die Barmherzigkeit des Papstes dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird", sagte Kardinal Krajewski im Gespräch mit Vatican News. Der LKW war vor einigen Tagen an der Basilika Santa Sofia in Rom, der griechisch-katholischen Kirche der ukrainischen Gemeinde, beladen worden und machte sich anschließend auf den Weg Richtung Osten. Im Inneren des Transporters befanden sich Lebensmittel, Matratzen, Kinderausstattung, aber auch Tische und Stühle, die aus einem Hotel stammen, das seine Einrichtung abgegeben hatte. „Sie brauchen alles, besonders in diesem Moment", sagte Krajewski. Der Kardinal betonte, dass die Hilfe nicht ruhe, „denn die Nächstenliebe hört niemals auf". Der LKW ist in der Ukraine angekommen Regelmäßig Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 dient die Basilika Santa Sofia in Rom als zentraler Ort für die Sammlung von Spenden und Hilfsgütern. Die Apostolische Almosenverwaltung, die im Namen des Papstes handelt, beteiligt sich regelmäßig an diesen Aktionen, oft mit Gegenständen aus den vatikanischen Vorratslagern. Papst Leo XIV., der seinem Vorgänger Papst Franziskus in dieser Aufmerksamkeit für die leidende Ukraine folgt, betont weiterhin seine Nähe zur Bevölkerung des Landes. Die Almosenverwaltung ist dabei ein sichtbares Zeichen für dieses Engagement. Die Fotos des Hilfstransports und die Worte Kardinal Krajewskis unterstreichen eine klare Botschaft: Die Ukraine bleibt im Blickfeld des Papstes – unabhängig von politischen Entwicklungen oder zeitlichen Unterbrechungen. (vatican news)