Blick auf den Petersdom ( foto: J.Bronkova)

Papst und Sánchez telefonieren: Konflikte und Menschenwürde im Fokus

Papst Leo XIV. und der spanische Regierungschef Pedro Sánchez Pérez-Castejón haben sich bei dem Telefonat am Mittwochnachmittag auch über die IV. Internationale Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung, die im Juni in Sevilla stattfinden wird, ausgetauscht. Der Premier erneuerte dabei seine Einladung an den Papst, das Land zu besuchen. Das gab das Pressesamt am Abend bekannt.

Am heutigen Mittwochnachmittag haben Papst Leo XIV. und der spanische Premierminister miteinander telefoniert. Wie aus einem anschließend verbreiteten Pressestatement des Vatikans hervorgeht, lag der Fokus bei dem Gespräch auf „Themen von gemeinsamem Interesse" wie die „Migrationskrise, die Notwendigkeit, Brücken zu bauen, um aktuelle Konflikte zu lösen, und der Schutz der menschlichen Würde." Der vor einem Monat gewählte Papst, der fließend spanisch spricht, habe während des Gesprächs auch seinen Dank für die Teilnahme des spanischen Königspaares an der Messe zum Beginn seines Pontifikates ausgedrückt. „Nachdem über die IV. Internationale Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung gesprochen wurde, die im Juni in Sevilla stattfinden wird", habe der spanische Ministerpräsident „die Einladung an den Heiligen Vater, das Land zu besuchen", erneuert, heißt es abschließend in der Mitteilung. (vatican news)