Polen (AFP or licensors)

Papst Leo XIV. sendet Kardinal Német als Gesandten nach Płock

In einem Schreiben hat Papst Leo XIV. den Erzbischof von Belgrad, Kardinal Ladislav Német, als seinen Sondergesandten zur 950-Jahr-Feier der Diözese Płock in Polen entsandt. Die Feierlichkeiten finden am 7. Juni 2025 in der traditionsreichen Stadt an der Weichsel statt.

„Mit dankbarem Herzen feiert die Diözese von Płock sowohl das Heilige Jahr als auch den 950. Jahrestag ihrer Gründung", schreibt der Papst. Er würdigt die historische Bedeutung der Diözese, die 1075 durch Papst Gregor VII. errichtet wurde. Dieser hatte Gesandte zum polnischen Fürsten Bolesław II. geschickt, um kirchliche Strukturen in jenem jungen christlichen Staat zu etablieren, der gut ein Jahrhundert zuvor die Taufe empfangen hatte. Leo XIV. hebt die besondere geistliche Ausstrahlung Płocks hervor: „Die Kirche von Płock hat sich durch den tiefen Glauben vieler ihrer Hirten und Gläubigen ausgezeichnet." Er erinnert an Persönlichkeiten wie den heiligen Stanislaus Kostka, Patron der Jugend, die heilige Schwester Faustyna Kowalska, Apostelin der Göttlichen Barmherzigkeit, sowie die seligen Bischöfe Antoni Julian Nowowiejski und Leon Wetmański, Märtyrer des Zweiten Weltkriegs. Kraftvolles Zeichen Das katholische Kirchenoberhaupt verweist auch auf den Besuch Johannes Pauls II. im Juni 1991, als dieser dort die Heilige Messe zelebrierte und Inhaftierte mit Worten der Hoffnung stärkte. „Ein weiterer großer Vorgänger auf dem Stuhl Petri", so Leo XIV., habe damit ein kraftvolles Zeichen der Nähe gesetzt. Die Entscheidung, Kardinal Német als persönlichen Gesandten zu entsenden, begründet der Papst mit dessen engen Beziehungen zum polnischen Volk und seiner bedeutenden Rolle als Metropolit von Belgrad. Der Kardinal werde der feierlichen Messe vorstehen und in seiner Predigt die Gläubigen zur Nachfolge Christi, zur Liebe zum Evangelium und zum Gebet für Berufungen ermutigen. Besonders wichtig sei es heute, so der Papst, sich an das Leitwort des heiligen Stanislaus Kostka zu erinnern: „Ad maiora natus sum – Für Höheres bin ich geboren." Zum Abschluss sichert Papst Leo XIV. seinem Gesandten Gebet und Segen zu. Der Apostolische Segen sei zugleich „Zeichen unserer Wertschätzung und Unterpfand himmlischer Gaben". (vatican news)