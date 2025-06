Die Papst-Worte vor dem Regina Caeli-Gebet im Wortlaut

Lesen Sie hier, was Papst Leo XIV. vor dem Mittagsgebet an Pfingsten in einer offiziellen Übersetzung gesagt hat.

Bevor wir diese Feier beschließen, möchte ich euch alle, die ihr hier und auch über die Medien teilgenommen habt, herzlich grüßen.

Ich danke den anwesenden Kardinälen und Bischöfen sowie allen Vertretern der kirchlichen Vereinigungen und Bewegungen und der neuen Gemeinschaften. Liebe Schwestern und Brüder, macht euch mit der Kraft des Heiligen Geistes und von eurer Heilig-Jahr-Feier erneuert wieder auf den Weg. Geht und bringt allen die Hoffnung Jesu, des Herrn!

In Italien und in anderen Ländern endet in diesen Tagen das Schuljahr. Ich möchte alle Schüler und Lehrer grüßen, besonders diejenigen, die in den nächsten Tagen ihre Abschlussprüfungen ablegen.

Und nun lasst uns, mit der Fürsprache der Jungfrau Maria, vom Heiligen Geist die Gabe des Friedens erbitten. Vor allem den Frieden in den Herzen: Nur ein friedvolles Herz kann Frieden verbreiten, in der Familie, in der Gesellschaft, in den internationalen Beziehungen. Der Geist des auferstandenen Christus eröffne überall, wo Krieg herrscht, Wege der Versöhnung; er erleuchte die Regierenden und gebe ihnen den Mut, Zeichen der Entspannung und des Dialogs zu setzen.

(vatican news - mg)