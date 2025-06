Papst telefoniert mit Putin

Papst Leo XIV. und der russische Machthaber Wladimir Putin haben am Mittwoch miteinander telefoniert. Das bestätigte das vatikanische Presseamt am Abend.

Wer wen angerufen hatte, wurde nicht mitgeteilt; dafür gab es aber Hinweise auf die behandelten Themen. „Besondere Aufmerksamkeit“ habe der „Lage in der Ukraine und dem Frieden“ gegolten, so die Erklärung aus dem Vatikan. „Der Papst hat an Russland appelliert, eine Geste zu leisten, die den Frieden fördern könnte, und hat die Bedeutung des Dialogs für die Herstellung positiver Kontakte zwischen den Parteien und für die Suche nach Lösungen für den Konflikt hervorgehoben.“

Würdigung der Rolle von Kardinal Zuppi

Auch über die humanitäre Lage sei gesprochen worden, „über die Bemühungen um einen Austausch von Gefangenen und über den Wert der Arbeit, den Kardinal Zuppi in dieser Hinsicht leistet“. Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi von Bologna, ist noch vom verstorbenen Papst Franziskus zum Sondergesandten ernannt worden, um Wege zu einer Friedenslösung in der Ukraine auszuloten. Der Geistliche hat in dieser Angelegenheit Gespräche in Moskau, Kyiv und Peking geführt.

Das Presseamt des Heiligen Stuhls lässt schließlich wissen, dass Leo XIV. in seinem Telefonat mit Putin auch den orthodoxen Patriarchen von Moskau, Kyrill, erwähnt habe. Er habe diesem für die guten Wünsche zum Beginn seines Pontifikats gedankt „und unterstrichen, wie die gemeinsamen christlichen Werte bei der Suche nach Frieden, der Verteidigung des Lebens und der Suche nach einer echten Religionsfreiheit helfen können“.

(vatican news – sk)