Vatikan richtet Feiertagskalender auf Papst Leo aus

Der Vatikan richtet angesichts des neuen Papstes seinen Feiertags-Kalender neu aus. So wird jetzt der 17. September im Vatikan zum Feiertag. Daraus ergibt sich, dass Papst Leo XIV., mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost, seinen Namenstag am Fest des heiligen Robert Bellarmin begeht. Auch der 8. Mai, Tag der Wahl des neuen Pontifex, ist künftig Feiertag im Vatikan, wie aus einer internen Vatikan-Kommunikation hervorgeht.

Im Jahreskreis gibt es mehrere Gedenktage für den Namen Robert, jeweils mit Blick auf die Heiligen, deren Gedenktag zu dem jeweiligen Datum gefeiert wird. Doch nun ist es offiziell, dass Papst Leo XIV. seinen Namenstag am 17. September feiert. An diesem Tag gedenkt die Kirche des heiligen Robert Bellarmin, eines italienischen Theologen, Schriftstellers und Kardinals, der dem Orden der Jesuiten angehörte und der der Kirche wichtige Reformimpulse gegeben hat. Er verstarb am 17. September 1621 in Rom; 1930 wurde er durch Papst Pius XI. heiliggesprochen.

Zwei neue Feiertage am Heiligen Stuhl

Es ist Tradition, dass im Vatikan sowohl am Namenstag des amtierenden Papstes als auch am Jahrestag seiner Wahl Feiertag ist. Im Fall von Papst Leo XIV. ist das der 8. Mai – an diesem Tag wurde er im vierten Wahlgang des Konklave durch seine Mitkardinäle zum Papst gewählt. Mit einer Kommunikation an die Angestellten des Vatikanstaats wurde nun klargestellt, dass diese beiden Tage künftig - beginnend bereits mit dem Namenstag im September - vatikaninterne Feiertage sind.

Unter Papst Franziskus, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio, hatten die Vatikananagestellten am 23. April frei – an diesem Tag wird des heiligen Georg gedacht. Der Wahltag, ebenfalls ein Feiertag, war der 13. März.

(vatican news - cs)