Papst Leo XIV. empfängt Fra' John Dunlap, Großmeister des Malteserordens (ANSA)

Papst empfängt Großmeister des Malteserordens

Papst Leo XIV. hat an diesem Montag den Großmeister des Souveränen Malteserordens, Fra' John Dunlap, in Audienz empfangen. Wie der Malteserorden nach der Audienz mitteilte, standen im Mittelpunkt des Gesprächs das humanitäre, spirituelle und diplomatische Engagement des Ordens in der Welt.

Lesen Sie auch 23/06/2025 ROACO-Vollversammlung: Fokus auf Nahost und Kriegsgebiete Bei der 98. Versammlung der Hilfswerke für die Orientalischen Kirchen (ROACO), die am Nachmittag des 23. Juni in Rom startet, werden die Lage im Heiligen Land (insbesondere in ... Die Audienz war der erste offizielle Besuch des Großmeisters beim Papst seit Beginn seines Pontifikats. Das Treffen fand am Vorabend des Festes Johannes des Täufers, des Schutzpatrons des Ordens, statt, das am 24. Juni gefeiert wird. Im Verlauf des Gesprächs stellte der Großmeister dem Papst die wichtigsten spirituellen, humanitären und diplomatischen Aktivitäten des Malteserordens vor. Wie aus einer anschließenden Mitteilung des Ordens hervorgeht, wurde zwischen 2024 und 2025 die Malteser-Präsenz in den wichtigsten globalen Krisenregionen weiter ausgebaut und damit medizinische Hilfe, die Verteilung lebensnotwendiger Güter, psychosoziale Unterstützung und Wiederaufbauprogramme in besonders gefährdeten Gebieten der Welt bereitgestellt. Austausch von Gastgeschenken (ANSA) Der Großmeister überreichte dem Papst eine silberne Medaille, die den außergewöhnlichen Einsatz der Ordensfreiwilligen anlässlich des Jubiläumsjahres 2025 würdigt. Über 2.000 Freiwillige stellen medizinische Hilfe an den Erste-Hilfe-Stationen der päpstlichen Basiliken in Rom sicher, darunter die Erste-Hilfe-Station auf dem Petersplatz, die seit 75 Jahren täglich für Pilger geöffnet ist – insbesondere während der Mittwochsaudienzen und religiösen Feiern. Am Ende der privaten Audienz empfing Papst Leo XIV auch den Souveränen Rat des Malteserordens sowie den Botschafter des Ordens beim Heiligen Stuhl, Antonio Zanardi Landi. Die Malteser-Delegation bei Papst Leo XIV. (ANSA) Mit einem Netzwerk von 13.500 Mitgliedern, 100.000 Freiwilligen, 52.000 Angestellten und über 100 diplomatischen Vertretungen ist der Orden heute in 130 Ländern tätig und leistet Hilfe für Bedürftige – unabhängig von Herkunft oder Glauben. (vatican news/pm - cs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.