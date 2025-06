Papst: Gott ist die Antwort auf die Sinnsuche unseres Lebens

In seiner Katechese an diesem Mittwoch erinnerte Leo XIV. daran, dass uns Gott immer mit offenen Armen erwartet und es nie zu spät ist, auf seinen Ruf zu antworten. Junge Menschen, die den Sinn ihres Lebens noch nicht gefunden haben, forderte der Papst auf, ihn beim Herrn zu suchen, der sie „nicht enttäuschen wird.“

In der dritten Generalaudienz mit Papst Leo zum Thema „Jesus, unsere Hoffnung“ ging es um das Gleichnis vom Gutsbesitzer, der bis zum Ende des Tages Arbeiter für seinen Weinberg sucht (Matthäus 20, 1-16). Ein Gleichnis, das uns zeigt, dass kein Mensch bedeutungslos ist, und keine Lebensphase zu spät, um auf den Ruf Gottes zu antworten.

„Manchmal haben wir nämlich den Eindruck, keinen Sinn in unserem Leben zu finden: Wir fühlen uns nutzlos, unfähig, genau wie die Arbeiter, die auf dem Marktplatz darauf warten, dass ihnen jemand Arbeit gibt. Aber manchmal vergeht die Zeit, das Leben geht an uns vorbei, und wir fühlen uns nicht wahrgenommen, nicht geschätzt. Vielleicht sind wir zu spät gekommen, andere waren vor uns da, oder Sorgen haben uns anderswo aufgehalten,“ sagte der Papst vor etwa 35.000 Gläubigen auf dem Petersplatz.

Der Leistungsdruck in unserer schnelllebigen Welt...

In unserer schnelllebigen Welt, die von Leistungsdruck und Konkurrenz geprägt ist, könne es leicht passieren, dass man sich nicht anerkannt fühlt. Der Marktplatz, auf dem die Arbeiter auf eine Anstellung warten, bringt das zentrale Lebensgefühl vieler Menschen auf den Punkt: das Warten, das Hoffen, das Gefühl, übersehen zu werden. Und hier komme die beeindruckende Gestalt des Gutsbesitzers ins Spiel, „der um jeden Preis das Leben eines jeden von uns wertschätzen möchte“, und auch kurz vor Ende des Arbeitstags noch einmal losgeht, um Arbeiter anzuwerben, führte der Papst weiter aus.



„Die Arbeiter, die auf dem Marktplatz zurückgeblieben waren, hatten wahrscheinlich schon jede Hoffnung verloren. Der Tag schien verloren. Doch da war jemand, der noch an sie glaubte. Was für einen Sinn hat es, Arbeiter nur für die letzte Stunde des Arbeitstages einzustellen? Was für einen Sinn hat es, nur eine Stunde lang zu arbeiten? Und doch, auch wenn es scheint, als könnten wir im Leben nur wenig bewirken – es lohnt sich immer! Es gibt immer eine Möglichkeit, einen Sinn zu finden, denn Gott liebt unser Leben.“

Für Gott ist es gerecht, dass jeder hat, was er zum Leben braucht

Am Ende nimmt das Gleichnis eine unerwartete Wendung: Alle Arbeiter, egal wann sie begonnen haben, erhalten den gleichen Lohn – einen Denar. Die Arbeiter der ersten Stunde fühlen sich betrogen. Doch Jesus lasse den Gutsbesitzer antworten: „Was ist gerecht? Für den Weinbergbesitzer, also für Gott, ist es gerecht, dass jeder hat, was er zum Leben braucht,“ so Papst Leo.



„Die Erzählung sagt uns, dass die Arbeiter der ersten Stunde enttäuscht sind: Sie können die Schönheit der Geste ihres Herrn nicht erkennen, der nicht ungerecht, sondern einfach großzügig war, und nicht nur auf die Verdienste, sondern auch auf die Bedürfnisse geachtet hat. Gott möchte allen sein Reich schenken, also ein erfülltes, ewiges und glückliches Leben. Und so handelt Jesus auch mit uns: bei ihm gibt es keine Rangordnung; allen, die ihm ihr Herz öffnen, schenkt er sich selbst ganz und gar.“

Es geht nicht um Verdienste, sondern um Barmherzigkeit

Es ginge also nicht um Verdienst, sondern um Barmherzigkeit. Nicht um Gleichmacherei, sondern um Fürsorge und Liebe. Die jungen Menschen, die sich heute oft schwertun, einen Sinn in ihrem Leben zu sehen, erinnerte der Papst daran, dass nur Gott die Antwort ist.



„Zögert nicht, krempelt die Ärmel hoch, denn der Herr ist großzügig, und er wird euch nicht enttäuschen! Wenn ihr in seinem Weinberg arbeitet, werdet ihr eine Antwort auf jene tiefgehende Frage finden, die ihr in euch tragt: Was ist der Sinn meines Lebens?“



Abschließend richtete das Kirchenoberhaupt noch folgenden Appell an seine Zuhörer:



„Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns nicht mutlos werden! Bitten wir den Herrn auch in den dunklen Momenten des Lebens – wenn die Zeit vergeht, ohne uns die Antworten zu geben, die wir suchen –, daran, wieder zu uns zu kommen und uns dort zu begegnen, wo wir auf ihn warten. Er ist großzügig, er wird bald kommen!“

