Papst ermutigt Priester in Paris zu großherzigem Dienst

Notre-Dame de Paris bei der Wiedereröffnung am 8. Dezember 2024. (ANSA)

Anlässlich des Priesterjubiläums in der Provinz Paris hat Papst Leo XIV. den Priestern der französischen Hauptstadtregion einen Brief geschickt. Darin würdigt er die Herausforderungen ihres Dienstes und ruft sie zu einer gelebten Geschwisterlichkeit und zu einem erneuerten, von Liebe erfüllten Dienst am Volk Gottes auf.

Lesen Sie auch 31/05/2025 Papst Leo XIV. erinnert an Frankreichs geistliche Wurzeln Zum Jubiläum der Heiligsprechung von Jean Eudes, Jean-Marie Vianney und Thérèse von Lisieux ruft Papst Leo XIV. die Kirche Frankreichs zu neuer missionarischer Dynamik auf. In ...

Delphine Allaire und Mario Galgano - Vatikanstadt

„Ich freue mich, euch meine väterliche Zuneigung zu zeigen und euch meine besten Ermutigungen für die Fortsetzung eures Dienstes im Dienst des Volkes Gottes zu übermitteln“ – mit diesen Worten wandte sich Papst Leo XIV. am Donnerstag, dem 5. Juni, an die Priester und Bischöfe der kirchlichen Provinz Paris. Anlass war ihr Jubiläumstag, der mit einer gemeinsamen Messe in der Kathedrale Notre-Dame von Paris gefeiert wurde.

Der Papst ließ seine Botschaft durch den Bischof von Créteil, Dominique Blanchet, verlesen, der erst kürzlich von Leo XIV. zum Prälaten der „Mission de France“ ernannt worden war. In seinem Schreiben brachte der Papst seine Wertschätzung für die Priester in der Île-de-France zum Ausdruck und erinnerte an das 60-jährige Jubiläum der Konzilskonstitution Presbyterorum ordinis, über deren Bedeutung die Teilnehmer im Laufe des Tages reflektierten.

Liebesverhältnis zu Jesus

Leo XIV. zeigte sich in seinem Brief zutiefst bewusst, „welch schwierige kirchliche und gesellschaftliche Bedingungen – oft auch sehr belastende – euren priesterlichen Dienst begleiten“. Umso mehr rief er die Priester dazu auf, ihr Leben und ihren Dienst immer tiefer in einem „starken, persönlichen und authentischen Liebesverhältnis zu Jesus“ zu verwurzeln. Diese Liebe müsse sich zugleich in einem „großherzigen und vorbehaltlosen Einsatz für eure Gemeinden“ ausdrücken – ein Dienst voller Nähe, Mitgefühl, Sanftmut, Demut und Einfachheit, wie es bereits Papst Franziskus oft betont habe.

„Auf diese Weise werdet ihr glaubwürdig sein, auch wenn ihr noch keine Heiligen seid“, betonte Leo XIV. „Ihr werdet die Herzen der Fernstehenden berühren, ihr Vertrauen gewinnen und sie zur Begegnung mit Jesus führen.“ Besonders hob der Papst die Notwendigkeit hervor, die priesterliche Brüderlichkeit untereinander zu pflegen und eine enge Verbindung der Liebe zu den eigenen Bischöfen zu bewahren. „Betet unablässig für die Einheit der Kirche“, appellierte er.

Tägliche Erneuerung

Leo XIV. schloss seine Botschaft mit einem Wunsch für die tägliche Erneuerung der priesterlichen Hingabe: „Der Heilige Geist helfe euch, jeden Tag aufs Neue das großzügige Geschenk zu erneuern, das ihr dem Herrn am Tag eurer Weihe gemacht habt.“ Zugleich vertraute er die Priester der Île-de-France der Fürsprache der Gottesmutter und der heiligen Priester und Bischöfe von Paris an – und erteilte ihnen „von Herzen“ seinen apostolischen Segen.

Der Jubiläumstag selbst wurde in allen acht Diözesen der Region Île-de-France begangen. Die Priester versammelten sich an symbolträchtigen Orten zu Austausch und Reflexion über das Dekret Presbyterorum ordinis, das 1965 von Papst Paul VI. promulgiert wurde. Am Nachmittag strömten sie zur Kathedrale Notre-Dame de Paris, wo sie gemeinsam die Eucharistie feierten – als Zeichen der Einheit, der brüderlichen Gemeinschaft und der Erneuerung ihres priesterlichen Eifers.

(vatican news)