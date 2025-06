„Glückliche Priester“: Papst trifft Verantwortliche für Berufungs-Pastoral

Anlass für das Treffen am kommenden 26. Juni sind die Heilig-Jahr-Feiern der Seminaristen und Priester. Von 15 bis 18 Uhr wird sich Papst Leo im Auditorium Conciliazione mit den Verantwortlichen für Berufungspastoral und in der Ausbildung für Seminaristen engagierten Teilnehmern austauschen. Organisiert wird die Begegnung durch das Dikasterium für den Klerus. Die Seminaristen wird Papst Leo schon bei einer live übertragenen Meditation am Dienstag, 24. Juni, im Petersdom treffen.

Das Treffen mit dem Titel „Sacerdoti felici“ – auf Deutsch „Glückliche Priester“ - steht unter dem Motto „Ich habe euch Freunde genannt“ (Joh 15,15). Austragungsort ist das Auditorium Conciliazione in der Via della Conciliazione 4, im selben Gebäude wie die Redaktionen von Radio Vatikan/Vatican News. Das teilte das Dikasterium für den Klerus mit. Eine Teilnahme nach vorheriger Anmeldung ist möglich.

Gebet, Austausch, Zeugnisse

Wie aus dem auf der Webseite veröffentlichten Programm hervorgeht, wird das Treffen mit einem Moment des Gebets und dem Gruß von Kardinal Lazzaro You Heung-sik, Präfekt des Dikasteriums für den Klerus, eröffnet. Es folgt eine erste Sitzung, bei der fünf Redner über ihre Erfahrungen in der Berufungspastoral aus verschiedenen Ländern berichten. José Alberto Estrada García, ehemaliger Sekretär für die Berufungspastoral der Bischofskonferenz von Mexiko, wird die Erfahrung des diözesanen Berufungszentrums von Monterrey als konkretes Beispiel der Berufungsbegleitung auf lokaler Ebene vorstellen. Für Italien wird Michele Gianola, Direktor des Nationalen Büros für Berufungspastoral, verschiedene Dimensionen der laufenden Berufungspastoral im Land präsentieren.

Aus Argentinien wird Maria Lía Zervino Erfahrungen der missionarischen Jugendpastoral darstellen, welche Berufungen zum Priestertum, zum geweihten Leben und zur christlichen Ehe hervorbringt. Für Irland wird Maura Murphy, Generaldirektorin und Mitbegründerin der Holy Family Mission, ihr Zeugnis über eine überraschende Wiedergeburt der Berufungen geben, die von den jungen Menschen selbst ausgegangen ist: von einem historischen Minimum von zwölf Seminaristen ausgehend, verzeichnet man heute einen bedeutenden Anstieg mit über 35 jungen Menschen auf dem Weg. Aus Spanien, wo ein neues Projekt der Berufungspastoral gestartet wurde, wird Florentino Pérez Vaquer, Direktor des Sekretariats der Unterkommission für die Seminare der Spanischen Bischofskonferenz, berichten.

Der Beitrag des Papstes

Herzstück des Treffens „Glückliche Priester“ wird gegen 16.30 Uhr der Beitrag von Papst Leo XIV. sein, eine Zeit des Zuhörens und der Reflexion über den Sinn der priesterlichen Berufung heute, über ihre Schönheit und den Ruf zur Heiligkeit und zur Gemeinschaft im Alltag des Dienstes. Darauf wird ein möglicher Dialograum folgen, mit Fragen, Zeugnissen und Austausch von Erfahrungen.

Weitere Erfahrungsberichte

Es folgt der zweite Teil des Treffens, der fünf „Best-Practise“-Beispielen in der anfänglichen Ausbildung von Seminaristen gewidmet ist.

Für den afrikanischen Kontinent liefert Guy Bognon PSS, Generalsekretär des Päpstlichen Werkes S. Pietro Apostolo, Zeugnisse darüber, wie man in einem Kontext mit vielen Berufungen auf eine ernsthafte Unterscheidung und solide Ausbildung setzt, auch durch die Aufgliederung der großen Seminare in kleine Lebensgemeinschaften und durch die Einbindung manueller Arbeit als erzieherisches Mittel, besonders in Armutskontexten.

Aus den Philippinen wird Emmanuel Cruz, der Rektor des Immaculate Conception Major Seminary in der Diözese von Malolos per Videoschalte das Beispiel seines Seminars darlegen, welches eine ganzheitliche, partizipative und missionarische Ausbildung fördert, die stark mit den kleinen kirchlichen Basisgemeinschaften verbunden ist.

Kolumbien wird durch Bischof Luis Augusto Campos Flórez von Socorro und San Gil vertreten. Der Präsident der bischöflichen Kommission für die Weiheämter wird die Erfahrung des Konzil-Seminars San Carlo in seiner Diäzese vorstellen. Dieses gliedert sich in fünf kleine Gemeinschaften, die in ebenso vielen Häuschen rund um ein zentrales Gebäude mit Kapelle wohnen, als Zeichen der lebendigen Gegenwart Jesu unter ihnen.

Aus Brasilien wird Pedro Henrique da Silva, Vize-Koordinator für den Missionsrat der Seminaristen, über dieses nationales Netzwerk sprechen, das über 110 lokale Realitäten umfasst, die missionarische Erfahrungen, Ausbildungstreffen und einen nationalen Kongress alle drei Jahre fördern.

Schließlich wird durch Ben Sawyer STL aus den Vereinigten Staaten die Erfahrung der Diözese Wichita (Kansas) vorgestellt. Diese ist als beispielhaftes Modell für einen Ausbildungsansatz anerkannt, der viele Berufungen anzieht.

Vigil im Petersdom

Die Konferenz will jedoch nach Willen der Veranstalter nicht nur ein Moment der Ausbildung und Information sein, sondern auch Gelegenheit zur Begegnung zwischen Priestern, Ausbildern, Ordensmännern, Ordensfrauen und Laien bieten, die in der anfänglichen Ausbildung und in der Berufungspastoral engagiert sind. Der Abschluss der Arbeiten ist deshalb für 18 Uhr vorgesehen, um an der Berufungsvigil teilzunehmen, die anschließend im Petersdom vorgesehen ist.

Die Teilnahme ist kostenlos, aber es ist notwendig, sich über die offizielle Website des Dikasteriums für den Klerus www.clerus.va anzumelden, solange Plätze verfügbar sind. Eine Live-Übertragung mit deutscher Übersetzung ist nicht vorgesehen.

Live-Übertragung am Dienstag

Hingegen wird die Begegnung mit den Seminaristen im Petersdom am Dienstag, 24. Juni 2025, live und mit deutschem Kommentar übertragen. Bei dem Treffen im Rahmen des Jubiläums der Seminaristen ist eine Meditation durch Papst Leo XIV. vorgesehen.

Vatican News überträgt über die bekannten TV- und Onlinekanäle: auf YouTube, Facebook und auf unserer Homepage sowie bei unseren Partnersendern.

(vatican news - cs)