Leo empfängt Italiens Präsident Mattarella im Vatikan

Papst Leo XIV. hat am Freitag Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella zu einer offiziellen Audienz empfangen. Im Zentrum der Gespräche standen die bilateralen Beziehungen, die weltpolitische Lage und der gesellschaftliche Beitrag der Kirche in Italien.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Der Besuch an diesem Freitagmittag, der kurz nach der Begegnung des Papstes mit kirchlichen Bewegungen stattfand, unterstreicht die enge Verbindung zwischen dem Heiligen Stuhl und der Italienischen Republik.

Inhaltlich konzentrierten sich die Gespräche auf aktuelle internationale Herausforderungen, insbesondere auf die weiterhin angespannten Lagen in der Ukraine und im Nahen Osten. Der Heilige Stuhl hat sich unter Papst Leo XIV., wie bereits unter seinem Vorgänger Franziskus, wiederholt als Vermittler und Mahner für den Frieden profiliert. Der Papst selbst hatte in seiner letzten Pfingstpredigt betont, dass „die Kirche keine politischen Lösungen anbietet, aber eine moralische Pflicht hat, das Gewissen der Menschheit zu wecken“.

Soziale Fragen

Darüber hinaus wurden auch soziale Fragen thematisiert. In der Mitteilung des Presseamtes wird hervorgehoben, dass es insbesondere um „den Beitrag der Kirche zum Leben des Landes“ gegangen sei. Dabei dürfte es unter anderem um Themen wie die Betreuung armer und marginalisierter Gruppen, das Engagement katholischer Organisationen im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie um bioethische Fragen gegangen sein – Bereiche, in denen die katholische Kirche in Italien eine bedeutende Rolle spielt.

Nach dem Treffen mit dem Pontifex führte Mattarella ein weiteres Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dem Untersekretär für die Beziehungen zu den Staaten, Monsignore Mirosław Wachowski; Außenminister Erzbischof Gallagher ist derzeit auf Kuba. In einer offiziellen Mitteilung des vatikanischen Presseamtes heißt es, die Gespräche seien in „herzlicher Atmosphäre“ verlaufen.

Die Audienz im Vatikan (ANSA)

Zufriedenheit

Der Vatikan liegt in Rom und ist damit zur Gänze von italienischem Staatsgebiet umgeben. Beide Seiten hätten „Zufriedenheit über die bestehenden guten bilateralen Beziehungen“ geäußert, hieß es in der Mitteilung. Die Lateranverträge von 1929 und das römische Konkordat von 1984 garantieren nicht nur die Unabhängigkeit der Vatikanstadt, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche in Italien – etwa in Bildungs-, Kultur- und Sozialfragen.

Mattarella und die Schweizergarde (@Vatican Media)

Rote Mozzetta

Die Begegnung zwischen Leo XIV. und Mattarella ist nicht nur ein diplomatisches Ritual, sondern auch Ausdruck des respektvollen Dialogs zwischen Kirche und Staat in Italien. Der katholische Glaube prägt weiterhin große Teile der italienischen Gesellschaft, und viele politische wie gesellschaftliche Akteure schätzen die Stimme des Papstes als moralische Instanz.

Bei der Audienz trug Leo XIV. Stola und Mozzetta (Schulterumhang), wie auch schon bei der kurzen, amtlichen Begegnung mit dem römischen Bürgermeister Gualtieri am Fuß des Kapitols am 25. Mai. Bei Audienzen mit Staatsoberhäuptern oder Königen ist es üblich, dass der Papst Stola und Mozzetta trägt. Die Stola steht für die Identität des Papstes als Bischof und Priester und ist gemeinsam mit dem Schultermantel Teil des Chorgewandes des Papstes. Johannes Paul II. und Benedikt XVI. trugen beides bei Begegnungen mit Staatschefs oder gekrönten Häuptern, Franziskus trat indessen auch bei diesen Audienzen mit der einfachen weißen Soutane des Papstes auf.

