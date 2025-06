Papst Leo XIV. empfängt den argentinischen Präsidenten Milei in Audienz im Vatikan (ANSA)

Papst Leo XIV. empfängt Argentiniens Präsidenten Javier Milei

Papst Leo XIV. hat an diesem Samstag den argentinischen Präsidenten Javier Milei im Vatikan empfangen. Bei den Gesprächen ging es um die bilateralen Beziehungen, soziale Herausforderungen in Argentinien und den Einsatz für Frieden in der Welt.

Nach dem Gespräch mit dem Papst folgte ein Treffen Mileis mit dem vatikanischen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Begleitet wurde dieser von Mirosław Wachowski, dem Untersekretär für die Beziehungen mit den Staaten. Wie das vatikanische Presseamt mitteilte, standen bei den Gesprächen die bilateralen Beziehungen zwischen dem Vatikan und Argentinien im Mittelpunkt. Beide Seiten brachten ihre Wertschätzung für die bestehenden diplomatischen Verbindungen zum Ausdruck und äußerten den Wunsch, diese weiter zu vertiefen. Die Audienz im Vatikan (ANSA) Aktuelle soziale und wirtschaftliche Themen Darüber hinaus wurden aktuelle soziale und wirtschaftliche Themen angesprochen, insbesondere die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage Argentiniens, Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und das Streben nach größerem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch internationale und regionale politische Fragen fanden Eingang in die Gespräche. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei den derzeitigen Konflikten weltweit. Der Heilige Stuhl und die argentinische Delegation betonten die Bedeutung eines schnellen und wirksamen Engagements zugunsten des Friedens. Das Treffen fand wenige Tage vor dem internationalen Gipfeltreffen zu sozialen Fragen in Buenos Aires statt, an dem auch kirchliche Vertreter teilnehmen werden. (vatican news) Die Audienz im Vatikan (ANSA)