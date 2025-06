Papst Leo weiht beim Priesterjubiläum 31 neue Priester

Papst Leo XIV. wird am Freitag, den 27. Juni in der Petersbasilika 31 Männer aus aller Welt zu Priestern weihen. Anlass ist das Jubiläum für Seminaristen, Priester und Bischöfe, das vom 23. bis 27. Juni in Rom stattfindet. Wir übertragen live auf Deutsch am Dienstag, Mittwoch und Freitag. Ein Überblick über das Programm.

Das fünftägige Programm vereint mehr als 6.000 Teilnehmer aus allen Erdteilen. Das teilte an diesem Montag das Dikasterium für die Evangelisierung mit, das für die Organisation des Heiligen Jahres zuständig ist. Zum Auftakt treffen sich die Seminaristen am Montag, den 23. Juni in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Sie ziehen am Dienstagvormittag zur Heiligen Pforte des Petersdoms und hören in der Basilika eine Katechese von Papst Leo XIV., die wir ab 11 Uhr übertragen.

Am Mittwoch, den 25. Juni, liegt der Fokus auf den rund 300 Bischöfen aus 50 Ländern, die sich für das Ereignis in Rom angekündigt haben. Sie feiern – während zeitgleich die Generalaudienz mit Papst Leo läuft - die Messe am Kathedra-Altar im Petersdom unter dem Vorsitz des emeritierten Präfekten des Bischofsdikasteriums, Kardinal Marc Ouellet. Anschließend will Leo XIV. auch für die Bischöfe eine Katechese halten und mit ihnen das Glaubensbekenntnis am Petrusgrab sprechen. Wir übertragen live ab 12:30 Uhr.

Mittwoch: Jubiläum der Priester beginnt

Ebenfalls am Mittwoch beginnt das Jubiläum der Priester mit Katechesen, die Bischöfe in verschiedenen Sprachen in zwölf Kirchen im Zentrum Roms erteilen. Am Donnerstag feiern die Priester im Petersdom eine Messe mit Kardinal Lazzaro You und haben dann Gelegenheit, an der Jubiläumswallfahrt zu den Heiligen Pforten der vier päpstlichen Basiliken teilzunehmen. Am Abend um 19 Uhr findet, wieder im Petersdom, eine Gebetsvigil statt, bei der je ein Seminarist, ein Priester und ein Bischof von ihrem Weg erzählen wollen. Zelebrant ist Erzbischof Rino Fisichella.

Das Jubiläum endet am Freitag, den 27. Juni, mit der Messe zum Herz-Jesu-Fest. Papst Leo XIV. wird dabei auf dem Petersplatz Männer aus 23 Ländern, darunter Nigeria, Korea, Rumänien und der Ukraine, zu Priestern weihen.

